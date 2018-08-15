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«Скоро Германия, Япония, Финляндия, Китай и исламские страны придут в Россию за территориями»

  • 15.08.2018, 19:30

Дальний Восток и Сибирь просто плачут – ждут китайцев.

Ряд стран в ближайшее время могут предъявить России территориальные претензии, в первую очередь это касается Китая. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал журналист, основатель интернет-издания "Гордон" Дмитрий Гордон.

"Давайте будем честны: Китай не заинтересован в сильной России. Китай заинтересован в слабой России – он хочет прийти за территориями. Дальний Восток и Сибирь просто плачут – ждут китайцев. Там ползучая китаизация уже давно идет", – сказал Гордон.

Он обратил внимание, что в этих регионах проживает мало россиян.

"Русских-то за Уральским хребтом всего 15 млн, и поэтому китайцы заходят... Они трудолюбивые, не пьют, создают семьи с русскими женщинами. Русские женщины очень любят китайских мужей по причине того, что обходительны, непьющие и работящие. В ряде российских городов уже есть мэры-китайцы. Поэтому, я думаю, Китай придет за своим", – отметил журналист.

Вслед за Китаем, продолжил он, "за своим" придут и другие страны.

"Японцы придут за своими территориями, немцы – за своими, китайцы – за своими, исламский мир – за своими. И останется Московская область. Ведь Германия претендует на Кенигсберг (ныне Калининград), Япония – на Курильские острова и Сахалин, Финляндия – на Карелию, Китай, как я уже говорил, – на Сибирь и Дальний Восток, исламские государства – на Закавказье", – резюмировал журналист.

На Дальнем Востоке и в Забайкалье (они составляют более 40% территории России) проживает всего 8,2 млн человек, рассказывал в интервью "Медузе" ведущий научный сотрудник российского Института демографии Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никита Мкртчян. С начала 90-х количество населения в этих регионах уменьшилось на 2,1 млн.

В России действует специальная программа, стимулирующая приток населения на Дальний Восток. В июле полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил увеличить с 225 тыс. до 1 млн руб. (с около 90 тыс. до 400 тыс. грн) помощь переезжающим на Дальний Восток, писало агентство ТАСС.

В 2017 году секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что число мигрантов на Дальнем Востоке выросло на 15% – до 400 тыс. человек. По его информации, более половины из них прибыли с целью работы, сообщал "Интерфакс".

Патрушев не уточнил, из каких именно стран приезжали мигранты, но руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги Александр Габуев считает, что в первую очередь речь идет о гражданах центральноазиатских стран, где в последнее время наблюдается ухудшение экономической ситуации. В комментарии изданию "Взгляд" Габуев сказал, что на первое место в Дальневосточном регионе вышли гастарбайтеры из Средней Азии, затем идет Китай, а потом – КНДР.

Сейчас Китай является ключевым инвестором в Дальний Восток. 85% иностранных капиталовложений в этот регион приходится на эту страну, сообщил посол Китая в России Ли Хуэй. "Общая стоимость проектов, которые китайские инвесторы намерены реализовать на Дальнем Востоке, превышает $30 млрд. Наиболее активно развивается взаимодействие в нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве и финансовой сфере", – цитировала его пресс-служба администрации Приморского края.


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