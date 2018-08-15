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В Октябрьском на процессе блогера Паука судья взял самоотвод

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  • 15.08.2018, 19:42
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Леонид Судаленко, Андрей Паук
Фото со страницы Судаленко в Facebook

Такое решение было принято после того, как блогер вывел суд на чистую воду.

В Октябрьском в Гомельской области на процессе блогера Андрея Паука судья взял самоотвод! Таким образом Владимир Василевский отреагировал на появление в интернете документа, который вчера в перерыве забыл помощник прокурора. Фотокопию определения судьи о самоотводе разместил на своей странице в Facebook правозащитник Леонид Судаленко, сообщает Еврорадио.

Как сообщало Еврорадио, блогер Андрей Паук через суд пытается добиться права присутствия на планерках Октябрьского райисполкома и сессиях районного совета. Вчера он разместил на своей странице в Facebook фотокопию документа, которую неосмотрительно оставил помощник прокурора. Паук посчитал, что это фактически принятое решение, согласно которому жалобу не удовлетворят. Фотокопия попала в СМИ.

Судья Владимир Василевский пишет: "Поскольку указанная публикация может вызвать сомнения у стороннего наблюдателя в беспристрастности судьи... судья заявляет отвод от участия в рассмотрении дела".

Для сегодняшней Беларуси подобный самоотвод — явление исключительное. О Василевском известно, что он был назначен на должность судьи суда Октябрьского района указом Лукашенко в феврале 2015-го на пять лет.

Позже стало известно, что Паук получил судебную повестку по факту нарушения законодательства о СМИ.


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