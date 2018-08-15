«Свободу! Свободу!»: жители Москвы вышли на «Марш матерей» 15.08.2018, 19:57

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Фото: «Новая газета»

На акцию вышли несколько сотен человек.

В Москве в Новопушкинском сквере начался «Марш матерей» — несогласованная с московской мэрией акция с требованием прекратить дело «Нового величия» и освободить из-под стражи его фигурантов, находящихся сейчас в СИЗО, пишет «Новая газета».

Несмотря на сильный дождь, марш начался — все двинулись от места встречи к Тверскому бульвару. Полиция есть — но пока сторонится и не мешает участникам, которых к началу акции пока несколько сотен человек (по примерным подсчетам корреспондентов «Новой» — до пятисот).

Новопушкинский сквер, начало марша: люди собираются, несмотря на дождь и шквальный ветер

Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

Фото: Анна Артемьева/«Новая газета»

Люди движутся по Тверскому неплотной колонной. Даже больше похоже на то, что они просто гуляют — никто ничего не кричит и не скандирует. Некоторые пришли на марш с мягкими игрушкам, как с той самой фотографии Анны Павликовой, обошедшей многие СМИ.

Организаторы Татьяна Лазарева и Варвара Горностаева перед началом акции

Фото: «Новая газета»

Организатор митинга актриса Яна Троянова, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и жена оппозиционера Алексея Навального Юлия

Фото: «Новая газета»

Сотрудники дорожно-патрульной службы специально задерживают машины на переходах, чтобы пройти успели все участники марша. Это, например, попало в кадр корреспондента Znak.com: «Все для вас делаем, чтобы вы перешли», — говорит дпс-ник в мегафон.

На Новом Арбате

Фото: «Новая газета»

Маршрут марша пролегает мимо Верховного суда — всего несколько часов назад его коллегия обязала президиум Мосгорсуда рассмотреть жалобу на арест Ани Павликовой. Организаторы решили — кому не жалко — в знак этого оставить принесенные с собой мягкие игрушки.

У входа Верховного суда на Поварской улице

Фото: «Новая газета»

Участники, молчавшие весь путь, у здания Верховного суда решили закончить акцию общими призывами: «Свободу! Свободу!», — говорят они в такт.

Движение на улице рядом с ВС РФ перекрыто#маршматерей pic.twitter.com/06djKogxyi — Новая Газета (@novaya_gazeta) 15 августа 2018 г.

О проведении 15 августа «Марша матерей» стало известно 12 августа. Участники акции, как говорится на странице мероприятия в фейсбуке, планируют пойти от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице с требованием освободить Анну Павликову, Марию Дубовик и других фигурантов дела «Нового величия».

Организаторы намеренно отказались от согласования митинга, поскольку «дело это (прим. — согласование акции в мэрии) почти безнадежное, тем более в такие короткие сроки, а здоровье девочек ухудшается стремительно».

Напомним, фигуранты дела «Нового величия» были заключены под стражу 16 марта решением Дорогомиловского районного суда Москвы. Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».