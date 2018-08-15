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Lonely Planet назвал 10 лучших национальных блюд мира

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  • 15.08.2018, 20:07
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Неразрывная связь между едой и путешествиями по-настоящему увлекательна.

Проанализировав вкус, культурное значение и атмосферу мест приготовления, эксперты издания Lonely Planet составили рейтинг из 500 лучших национальных блюд мира. Все они опубликованы в кулинарном путеводителе Ultimate Eatlist, сообщает «Новое время».

«Когда мы путешествуем, еда, которую мы пробуем, рассказывает историю, раскрывает социальные привычки и древние традиции местных жителей. Неразрывная связь между едой и путешествиями настолько увлекательна, что мы попросили блогеров, бывалых путешественников и экспертов индустрии туризма составить список самых восхитительных и достойных блюд из разных стран мира», – отметили редакторы Lonely Planet.

В первой десятке лучших национальных блюд мира оказались такие лакомства:

1. Пинчос в Сан-Себастьяне, Испания

Это небольшие бутерброды, которые подают в барах Испании к пиву или красному вину. Начинкой для пинчос может послужить что угодно: от белой спаржи до тунца, анчоусов или грибов с чесноком.

2. Карри лакса в Куала-Лумпуре, Малайзия

Пряный суп карри лакса традиционно готовят с рисовой лапшой, ростками фасоли и креветками, курицей или сыром тофу.

3. Суши в Токио, Япония

Все мы знаем это традиционное японское блюдо на основе риса и, как правило, морепродуктов.

4. Говяжья грудинка в Техасе, США

В Техасе достаточно барбекю-баров, и говяжья грудинка - именно то блюдо, которое стоит вашего внимания.

5. Сом там в Бангкоке, Таиланд

Традиционный тайский острый салат из зеленой папайи с кисло-сладким соусом.

6. Сморреброд в Копенгагене, Дания

Этими открытыми сэндвичами с ржаным хлебом можно наслаждаться с разнообразными начинками: от копченого лосося до жареной говядины.

7. Раки в Кайкуре, Новая Зеландия

Любителям морепродуктов посещение Кайкуры обязательно. Свежевыловленные местные раки - выше всяких похвал.

8. Бибимбап в Сеуле, Южная Корея

Это одно из популярнейших блюд традиционной корейской кухни. Бибимбап готовят на основе риса с добавлением овощей, мяса или морепродуктов и яйца.

9. Пицца Маргарита в Неаполе, Италия

Благодаря качественным ингредиентам и традиционным методам приготовления нет лучшего места для наслаждения этой классической пиццей, чем на родине Маргариты - в Неаполе.

10. Димсам в Гонконге

Легкие паровые булочки димсамы напоминают большие пельмени или хинкали. Только их готовят из рисового теста, а в начинку добавляют мясной фарш, морепродукты, овощи или фрукты.


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