Как БелТА крадет информацию 5 15.08.2018, 20:18

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Западные агенства уличили БелТА в воровстве фотографий.

В рубрике «Калейдоскоп» государственного агентства БелТА множество фотографий, которые никак не подписаны. Если сделать поиск через Google, выясняется, что большинство из них принадлежат иностранным агентством, - преимущественно британскому Getty Images, но также американскому Associated Press, британскому Press Association и ряду других.

В компании Getty Images «Радыё Свабода» сообщили, что договора с БелТА на использование фотографий у них нет. Сотрудники московского офиса компании, который занимается белорусскими клиентами, говорят, что еще на прошлой неделе связались с БелТА через электронную почту относительно использования своих фото, но ответа до сих пор не получили.

Глава московского представительства Getty Images Дмитрий Апашнянски объяснил, что на постсоветском пространстве довольно сложно добиться адекватной компенсации за незаконное использование фотографий. Он привел в пример судебный процесс, который Getty Images недавно вела против российской радиостанции Спорт FM.

«Мы получили за снимок 25 тысяч [российских] рублей компенсации [сейчас это приблизительно 750 белорусских]. Но наш юрист занимался этим полгода. Нам это невыгодно».

Журналисты также получили ответ из британского агентства Press Association, чья фотография режиссера Джеймса Ганна в компании с енотом есть на сайте БелТА.

«К сожалению, похоже, что у нас нет соглашения с БелТА».

Во вторник и среду журналисты пытались получить у представителей агентства БелТА комментарий об этой ситуации. Однако те ответственные лица, к которым переадресовывали, говорили, что не знают, имеет ли БелТА разрешение на использование снимков Press Association и Getty Images.