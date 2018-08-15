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69% родителей в Татарстане выбрали татарский язык в качестве родного 

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  • 15.08.2018, 20:22

Это даже больше, чем процентная доля татар в республике.

69% родителей в Татарстане выбрали татарский язык в качестве родного для своих детей-школьников, еще 29% — русский. Об этом сообщил на пресс-конференции депутат российского парламента от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. Интересно, что в Татарстане процентная доля татарского и русского населения другая — татар в республике всего около 53%, а русских — около 40%, пишет nn.by.

Напомним, российский парламент одобрил закон об изучении родных языков, в соответствии с которым официальные языки национальных республик перестанут быть обязательными предметами и перейдут в необязательную часть школьной программы.

Например, в Татарстане преподавать татарский язык будут на факультативах только тем школьникам, для которых этот язык является родным.


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