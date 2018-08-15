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Правозащитник - Лукашенко: Вы выполнили обещанное народу?

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  • 15.08.2018, 21:21
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Александр Хамратов

Александр Хамратов задал неудобный вопрос диктатору.

Последние «президентские выборы» прошли в 2015 году. Три года – это достаточный срок, чтобы узнать, исполнил ли фаворит ЦИК свои предвыборные обещания. Так думал могилевский правозащитник Александр Хамратов, когда в августе этого года обратился в aдминистрацию Лукашенко, пишет «Могилевская весна».

— Я хотел узнать, была ли у Александра Григорьевича предвыборная программа, и если да, то в чем она заключалась, а также выполнены ли обещания, которые он давал народу. Если нет, то когда они будут исполнены, — рассказал Хамратов.

Администрация Лукашенко отказалась прямо отвечать на вопросы. Об исполнении обещаний Лукашенко они предложили узнать могилевчанину из средств массовой информации. Правда, как заявляет Хамратов, в СМИ о выполнении предвыборной программы Лукашенко сегодня нет ни слова:

— Я вообще не помню никакой конкретной программы у Лукашенко. Только констатацию того, что мы все живем хорошо и также будет и впредь. В СМИ ничего не говорится о его выполненных обещаниях. Будь, чем похвастать – они бы такой шанс не упустили, — , — считает правозащитник.

Ответ от Администрации Лукашенко он расценивает как признак унизительного отношения к гражданину и отсутствие конструктивных доводов в пользу проводимой политики Лукашенко.


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