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Арина Cоболенко в Цинциннати обыграла восьмую ракетку мира

  • 15.08.2018, 20:27
Арина Соболенко
Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Белорусская теннисистка вышла в третий круг турнира в США.

Белоруска Арина Соболенко (34 ВТА) пробилась в третий круг турнира категории "Премьер" в Цинциннати. В матче второго раунда наша соотечественница обыграла чешку Каролину Плишкову (8) — 2:6, 6:3, 7:5, сообщает "Прессбол".   Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Арина Соболенко (Беларусь, 34) — 6:2, 3:6, 5:7   Следующей соперницей Соболенко станет француженка Каролин Гарсия (5).


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