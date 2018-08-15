Арина Cоболенко в Цинциннати обыграла восьмую ракетку мира 15.08.2018, 20:27

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Белорусская теннисистка вышла в третий круг турнира в США.

Белоруска Арина Соболенко (34 ВТА) пробилась в третий круг турнира категории "Премьер" в Цинциннати. В матче второго раунда наша соотечественница обыграла чешку Каролину Плишкову (8) — 2:6, 6:3, 7:5, сообщает "Прессбол". Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Арина Соболенко (Беларусь, 34) — 6:2, 3:6, 5:7 Следующей соперницей Соболенко станет француженка Каролин Гарсия (5).