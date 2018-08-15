Десять вдохновляющих фильмов о беге 1 Ирина Баранская

15.08.2018, 21:10

Список фильмов о беге, которые заставят вас не только бежать, но и много думать.

Никак не можете заставить себя выйти на пробежку? Мы вам поможем! Ловите список фильмов о беге, которые заставят вас не только бежать, но и много думать

Спорим, что вы не видели хотя бы три картины из этого списка.

Огненные колесницы (Chariots of Fire, 1981 год)

Британская спортивная драма, снятая Хью Хадсоном. Сюжет основан на реальной истории двух британских атлетов, участвующих в летних Олимпийских играх 1924 года в Париже — Гарольда Абрахамса и Эрика Лидделла по прозвищу “Летучий Шотландец”.

Бегущий человек (The Running Man, 1987 год)

Это не совсем типичный фильм о беге. Но, если вы вдруг забыли, это фильм, в котором герой Арнольда Шварценеггера постоянно бежит. Ведь главный приз этого смертельного шоу — свобода. Только по дороге к ней нужно не просто обогнать соперников, но ещё и избавиться от профессиональных и кровожадных убийц. Фильм в лучших традициях того времени — большой и сильный Шварц крушит любое препятствие на своём пути, будь это стена или наёмный убийца. Ну и, конечно же, бежит.

Форест Гамп (Forrest Gump, 1994 год)

Еще один фильм не совсем о беге. Но момент, когда мальчик с проблемной спиной и специальными растягивающими скобами на ногах начинает быстро бежать, спасаясь от хулиганов под крики “Беги, Форест, беги!”, запомнился всем. После этого он начинает передвигаться исключительно бегом. С тех пор он много бегал. Очень много. Так много, что просто взял и пересёк штат Алабама. Вообще, у Фореста получалось все, за что бы он ни взялся.

Беги, Лола, Беги (Run Lola Run, 1998 год)

Парень Лолы, Манни, только что провернул контрабандную сделку и ему осталось всего лишь доставить 100 тысяч марок своему боссу Ронни. Лола обещала подвезти его до условленного места на своём мотороллере. Но его угнали, и Манни пришлось воспользоваться подземкой. Он совершает роковую ошибку — забывает пакет с деньгами в вагоне метро. Манни заходит в таксофон и объясняет Лоле: если он не раздобудет деньги, то его убьют. Лола решает найти деньги, но до срока осталось двадцать минут. Все, что ей остается — бежать и импровизировать на ходу.

И она бежит. Бежит, практически не останавливаясь и решая проблемы на бегу в самом прямом смысле этого слова.

Без предела (Without Limits, 1998 год)

Биографический фильм о жизни легенды Орегона, Стива Префонтейна и его отношениях с тренером Биллом Боуэрманом, который позже стал одним из со-основателей компании Nike INC.

Дух марафона (Spirit of the Marathon, 2007 год)

Фильм о том, как шесть бегунов, трое из которых не являются профессиональными спортсменами, готовятся к Чикагскому марафону 2005 года. Вы узнаете историю Чикагского марафона и другие интересные исторические факты, увидите интервью с известными спортсменами и с головой окунетесь в океан человеческих эмоций, мыслей и переживаний.

Desert Runners (2013 год)

Документальный фильм о группе бегунов, которые проходят серию одних из самых сложных гонок — ультрамарафон 4 Desert (Четыре пустыни). Они должны преодолеть 250 км за 7 недель на четырех континентах — пустыни Атаками, Гоби, Сахара и ледяная пустыня Антарктика. Поверьте, на это стоит посмотреть, и тогда ваши первые 5 км покажутся совсем простым и маленьким шагом к чему-то действительно великому и большему.

Марафон Баркли (The Barkley Marathons, 2014 год)

Документальный фильм о стомильном марафоне через леса и горы штата Теннеси. За всё время существования этой гонки её смогли пройти до конца всего 15 человек. История у этого марафона тоже довольно интересная. Убийцу Мартина Лютера Кинга Джеймса Эрл Рея посадили в тюрьму, из которой он сбежал. Но ему удалось пройти всего лишь 8 миль до того, как полиция поймала его. Глядя на эту историю молодой Гарри Кантрелл заявил, что смог пройти бы по меньшей мере 100 миль. Именно в этот момент родилась одна из самых безумных гонок мира — Марафон Баркли.

Тренер (McFarland, USA, 2015 год)

Фильм основан на реальной истории победы школьной команды городка Макфарланд в чемпионате штата Калифорния 1987 года по легкоатлетическому кроссу. Тренеру досталась футбольная команда, у которой гораздо лучше получается просто бегать, чем играть в футбол. Он решает организовать школьную команду по кроссу и, отобрав в неё самых способных бегунов, приступает к подготовке к соревнованиям.

Бостон (Boston, 2017 год)

Новый документальный фильм о Бостонском Марафоне, включая и последние трагические события в 2013 году.

Ирина Баранская, «Новое время»