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«Детям не место в тюрьме»: в Москве прошел «Марш матерей»

  • 15.08.2018, 21:26

На акцию протеста пришли с детскими игрушками.

В центре Москвы прошел "Марш матерей", участники которого потребовали освободить из-под стражи обвиняемых по делу "Нового величия". Полиция не стала мешать участникам несогласованной акции, а следствие в день марша ходатайствовало о переводе 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик под домашний арест, сообщает bbc.com.

Участники акции прошли от Новопушкинского сквера до Верховного суда России, под стенами которого скандировали "Свободу, свободу!" и "Детям не место в тюрьме".

В шествии по бульварам приняли участие по меньшей мере несколько сот человек, передавали корреспонденты Би-би-си. В пресс-службе столичного управления МВД Интерфаксу сообщили, что в несогласованном мероприятии приняли участие около 200 человек.

На "Марш матерей" призывали приходить с игрушками, а не с политической символикой
Фото: TASS

Акция проходила под проливным дождем. Полиция не мешала шествию, но просила участников акции не выходить на проезжую часть и не мешать проходу других граждан.

Полицейские говорили, что не станут никого задерживать, если не будет баннеров и плакатов, сообщал проект "ОВД-Инфо". По его данным, задержанных в итоге не было.

Лошадка Little Ponny - любимая игрушка Анны Павликовой
Фото: TASS

• Акция "Марш матерей" была объявлена после того, как 9 августа суд оставил Павликову в СИЗО, несмотря на просьбы адвокатов перевести девушку под домашний арест из-за ухудшающегося состояния здоровья.

• По словам организаторов акции, среди которых журналистка Анна Наринская, актриса Яна Троянова, телеведущая Татьяна Лазарева и другие, идея состояла в том, чтобы "высказать возмущение делом "Нового величия" и указать на то, что подобные методы силовых органов ставят под угрозу всех подростков и совсем молодых людей".

• Акция не была согласована с московскими властями. В среду утром домой к Наринской и Трояновой пришли сотрудники правоохранительных органов, чтобы вручить предостережения "о недопустимости нарушения закона". Но дома их не застали.

Телеведущая и мать троих детей Татьяна Лазарева (в центре на фото) стала одним из организаторов "Марша матерей"
Фото: TASS

"Не испортить марш какими-то безобразиями"

Люди начали собираться в Новопушкинском сквере примерно за полчаса до начала акции,

многие принесли с собой мягкие игрушки. Организаторы подчеркивали, что на акцию не нужно

брать политические плакаты и какую-либо символику.

Также в сквере были замечены активисты движения SERB Гоша Тарасевич и Игорь Брумель, которые пытались вступать в перепалки с участниками акции.

Акция началась в Новопушкинском сквере под проливным дождем

Один из организаторов акции Анна Наринская в эфире "Радио Свобода" сказала, что за два часа до начала марша видела возле Новопушкинского сквера много полицейских и автозаки, но когда акция началась, их уже не было. "Наверное, произошла какая-то перемена в выборе стратегии", - предположила она.

Участники марша под проливным дождем прошли по Тверскому и Никитскому бульварам к зданию Верховного суда России на Поварской улице. На проезжую часть они не выходили, дорогу старались переходить по пешеходным переходам.

Дойдя до Верховного суда, некоторые участники "Марша матерей" положили мягкие игрушки у одного из подъездов суда и начали скандировать: "Свободу!"

Когда началось скандирование, Наринская призвала собравшихся у суда расходиться: "Очень просим не испортить марш какими-то безобразиями".

После этого люди начали кричать "Свободу политзаключенным!" и "Отменить 282!" (282-ю "экстремистскую" статью УК). Дождь не прекращался, и вскоре люди начали расходиться. Остались только игрушки.

Участники акции принесли к зданию Верховного суда России игрушки

Дело "Нового величия"

Анну Павликову, Марию Дубовик и еще восемь человек обвиняют в создании экстремистского сообщества "Новое величие". По версии следствия, они собирались участвовать в "народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима".

Защита Павликовой, как и защита некоторых других фигурантов, утверждает, что обвиняемые стали жертвами провокатора, связанного с правоохранительными органами.

Павликова и Дубовик являются самыми младшими фигурантками дела, они находятся под арестом с марта 2018 года. По словам адвокатов, после заключения под стражу у обеих девушек серьезно ухудшилось состояние здоровья. За их перевод под домашний арест выступила уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова.

3 августа материалы об аресте Павликовой истребовал на пересмотр Верховный суд России. Ее адвокат Ольга Карлова рассказала Би-би-си, что это "дает огромные шансы на изменение меры пресечения на домашний арест, подписку о невыезде или иной другой более мягкий вариант".

В день акции стало известно, что следователь просит отпустить Павликову из СИЗО под домашний арест
Фото: ANNA ARTEMYEVA / NOVAYA GAZETA

За несколько часов до "Марша матерей" стало известно, что следователь по делу "Нового величия" ходатайствовал о переводе Павликовой и Дубовик под домашний арест. Это решение принято в связи с завершением основных следственных действий и "с учетом данных о личностях" обвиняемых, заявили в Следственном комитете России.

В четверг следователь Виктор Малюкин попросит Дорогомиловский суд Москвы об изменении меры пресечения. На прошлой неделе тот же суд отказался отпустить Павликову из СИЗО, согласившись с позицией обвинения о том, что она может оказать давление или скрыться.


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