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Фотофакт: В Барановичах на балконе шестого этажа обнаружили богомола

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  • 15.08.2018, 21:47
  • 2,768
ФОто: vmireinteresnogo.com

Экологи утверждают, что богомолы – уже не редкость для Беларуси.

В квартиру Ирины Верховодко богомолы раньше не забирались, в живую женщина этих насекомых никогда не видела.

– Поздно вечером я вышла на балкон и заметила там необычное насекомое. Так как я его видела впервые, позвала мужа. Они и сказал мне, что это богомол. Мы поискали информацию в интернете и выяснили, что к нам забрался «мальчик». Пока посадили его в 3-литровую банку, а что с ним делать дальше, не знаем, – рассказала Intex-press Ирина Верховодко. – Чтобы богомол не голодал, мы нашли ему паука.

Богомолы на барановичских улицах – уже лет шесть как не редкость, рассказал журналистам Владимир Зуев, председатель ЭКОО «Неруш».

– Появление богомолов связано с глобальным потеплением. Сейчас эти насекомые встречаются не только на юге Беларуси, но и Витебской области. Богомолы – хищники, которое уничтожает вредных насекомых, – пояснил Владимир Зуев. – Если богомол забрался в квартиру, лучше всего выпустить его на свободу: достаточно просто посадить на подоконник у открытого окна. Можно держать его и как домашнего питомца – для человека богомол не представляет никакой опасности, но нужно понимать, что кормить его придется насекомыми.


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