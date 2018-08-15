«Перемен требуют наши сердца»: cегодня день памяти Виктора Цоя 9 15.08.2018, 21:54

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Виктор Цой

Песни рок-музыканта стали настоящим символом эпохи.

15 августа Цой погиб в автокатастрофе в нескольких десятках километрах от Риги.

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде, в семье преподавателя физкультуры и инженера. Был единственным ребенком в семье. Сначала думали, что он будет художником. В 15 лет он окончил среднюю художественную школу. После исключения за неуспеваемость из художественного училища имени В.Серова (ныне имени Николая Рериха) Цой поступил в СГПТУ-61 на специальность «резчика по дереву».

В молодости Виктор Цой был поклонником Михаила Боярского и Владимира Высоцкого, позднее Брюса Ли, имиджу которого стал подражать и увлекся восточными единоборствами.

В конце 1970-х - начале 1980-х годов Виктор стал тесно общаться с Алексеем Рыбиным из любительской группы «Пилигримы». Тогда образовалась панк-группа «Автоматические удовлетворители», в составе которой Цой и Рыбин ездили в Москву. Во время одной из таких поездок Виктора Цоя, поющего под гитару с компанией в электричке, заметил Борис Гребенщиков.

Летом 1981 года была основана группа «Гарин и Гиперболоиды», которая уже осенью была принята в члены Ленинградского рок-клуба. Вскоре группа сменила название на «Кино» и под руководством Бориса Гребенщикова приступила к записи первого альбома «45».

Всего в дискографии Цоя и группы «Кино» - 8 альбомов, с таким известными песнями как: «Последний герой», «Алюминиевые огурцы», «Мама Анархия», «Видели ночь», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце» и многие другие. Известен Виктор и как киноактер - он снялся в нескольких картинах.

В июне 1990 года прошел последний концерт «Кино». После этого Цой с Каспаряном уединились на даче под Юрмалой, где начали записывать материал для нового альбома. Этот альбом, сведенный музыкантами группы «Кино» уже после смерти Цоя, вышел в декабре 1990 года и получил название «Черный альбом».

15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Авария произошла под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километрах от Риги. Согласно наиболее правдоподобной официальной версии, Цой заснул за рулем, после чего его «Москвич-2141» темно-синего цвета вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус-250». 19 августа Виктор Цой был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде

Виктора Цоя нет, но его песни до сих пор заставляют власти боятся. В 2011 году белорусские власти запретили транслировать песню Виктора Цоя "Перемен".