Тест-драйв Geely: ничего белорусского не обнаружено 10 15.08.2018, 22:08

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Ранее министр промышленности заявлял, что автомобиль «наполовину белорусский».

Журналисты известного автомобильного портала abw.by протестировали Geely Emgrand 7, который собран на новом борисовском заводе СЗАО БелДжи.

Машина была куплена недавно физическим лицом и проехала всего 500 километров.

Среди иных вопросов, которыми задавались представители abw.by, была и степень локализации.

«Кстати, а действительно, есть ли в белорусском Geely что-то белорусское? По агрегатам, понятное дело, ничего и быть не может, но как насчет шин, аккумулятора? Увы, и то и другое китайское», — констатировали авторы материала.

Между тем, менее двух месяцев назад министр промышленности Виталий Вовк в интервью озвучил сенсационную информацию. По его словам, на СЗАО «БелДжи» практически достигли 50% локализации. То есть, по утверждению министра, доля белорусских комплектующих и выполненных работ в стоимости автомобиля составляет половину или чуть меньше.

Впрочем, сегодня Виталий Вовк уже должен был приступить к новой работе на Оршанском инструментальном заводе в каком-то другом качестве.

Теперь будем ждать, что нового скажут по поводу локализации борисовских Джили другие компетентные государевы люди…