Видеофакт: Польша отметила день Войска Польского 15.08.2018, 22:11

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Фото: signumtemporis.pl

Праздник отмечается в день Чудa над Вислой.

Грохочут танки, вооружённые солдаты маршируют, самолёты летят – и всё это под аплодисменты зрителей. В Варшаве прошёл торжественный парад в честь дня Войска Польского. Высшее руководство страны отметило военный талант и мужество польских воинов, сделавших возможным Чудо над Вислой – победу над «красной заразой». Именно так президент Анджей Дуда назвал войска большевиков, наступавшие на столицу независимой Польши, пишет сайт телеканала «Белсат».

Повышенные меры безопасности, частично перекрытые дороги – и тысячи людей, приехавших в Варшаву со всей Польши целыми семьями. Министерство обороны пообещало удивить граждан Большим парадом Независимости – самым масштабным в истории празднования Дня Войска Польского.

Жители и гости Варшавы:

«Я считаю, что быть здесь – долг каждого поляка». «Мы хотим увидеть прохождение войск, военную технику». «В прошлом году мы были на параде, и нам очень понравилось».

Парад сделали более грандиозным, впервые перенеся его маршрут на Вислостраду. Так называют варшавскую автодорогу, проходящую вдоль набережной Вислы – главной польской реки. Именно Чудом над Вислой в польской истории называют битву в середине августа 1920-го года между наступающими войсками большевиков и армией генерала Пилсудского.

«Конечно, в битве под Варшавой элемент чуда. Верующие люди скажут: Господь Бог защитил Польшу, помог польским солдатам, Божья Матерь поддержала своих детей, чтобы они могли защитить перед советским красным нашествием, защитить свободу, независимость, а прежде всего – свою веру и жизнь», – заявил польский президент Анджей Дуда.

Однако не менее важным элементом победы, как заявил Анджей Дуда, был талант полководцев, мужество и умения солдат. Всего через 2 года после восстановления независимости, Польша имела армию в миллион человек, собранную прежде всего из добровольцев. И если бы не победа в Варшавской битве, страна могла бы стать такой же подневольной советской республикой, как Беларусь и Украина, а военный коммунизм пошёл бы дальше по Европе.

«И сегодня нам нужен тот боевой дух 1920-го года, нам нужна стратегия уровня маршала Пилсудского, нужна современная техника и вооружения для польской армии, и сегодня нам необходима солидарность в рамках Североатлантического союза – НАТО», – сказал министр обороны Мариуш Блашчак.

Вооружённые силы Польши и НАТО на параде были представлены серьёзно. Сначала промаршировали солдаты и офицеры сухопутных войск, военно-морских сил, ВВС и спецназа, и вместе с ними – войска территориальной обороны. Это новый род войск Польши созданный в связи с новыми угрозами вторжения три года назад из профессиональных военных и добровольцев запаса. Маршем прошли и подразделения союзников.

Две сотни колёсных и гусеничных машин – в том числе БТР «Росомаха», самоходные мортиры «Рак» и САУ «Краб» польского производства, танки «Леопард» и «Абрамс», бронетранспортёры «Страйкер» и автомобили «Хамви» от западных союзников. Около сотни единиц военной авиации.

А завершили парад 900 реконструкторов. Любители истории прошли пятью колоннами – средневековье, крылатые гусары 17 века, повстанцы 19-го и военные из прошлого века. Идея парада – напомнить о трагедиях и битвах польского народа и показать готовность к недопущению новых войн.