Беларусь должна выплатить в 2019 году $3,7 миллиардов по внешним обязательствам 7 15.08.2018, 22:22

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Найдут ли власти деньги?

Беларусь и Россия ведут переговоры о предоставлении Минску в 2019 году российского госкредита на 1 млрд долларов, который будет направлен на рефинансирование внешних долговых обязательств Беларуси.

Об этом рассказал журналистам 15 августа первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, сообщает ТАСС.

Матюшевский уточнил, что в 2019 году Беларусь должна выплатить 3,7 млрд долларов по внешним обязательствам, 50% выплат по внешнему долгу планируется рефинансировать.