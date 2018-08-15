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В ООН призвали Кремль немедленно освободить Сенцова

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  • 15.08.2018, 22:39

Жизнь украинского режиссера находится перед неизбежной угрозой.

В Организации Объединенных Наций (ООН) призывают Россию немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в специальном заявлении, обнародованном 15 августа на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает "Новое время".

"Эксперты ООН призвали российские власти немедленно и без всяких условий освободить Олега Сенцова, выражая серьезную обеспокоенность относительно его физического и морального состояния", - говорится в сообщении.

С заявлением выступили эксперты Совета ООН по правам человека: специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кэй, спецдокладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Дайниус Пюрас, спецдокладчик по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст и спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Агнес Калламар.

Они также призвали Кремль немедленно предоставить Сенцову необходимое медицинское лечение "на основе его полного и сознательного согласия".

"Жизнь Сенцова находится перед неизбежной угрозой. Он объявил голодовку в знак протеста в результате судебного процесса и осуждения, которые не соответствуют международному праву. Мы призываем российскую власть освободить его без условий в срочном порядке", - заявили эксперты.

Отмечается, что сейчас эксперты ООН контактируют по этому поводу с российскими органами власти.


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