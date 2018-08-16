«Атлетико» обыграл «Реал» и завоевал Суперкубок УЕФА 16.08.2018, 7:36

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Победить удалось в дополнительное время.

"Атлетико" в третий раз в истории завоевал Суперкубок УЕФА. В матче в Таллине "матрасники" в дополнительное время переиграли мадридский "Реал" — 4:2, пишет pressball.by.

РЕАЛ МАДРИД — АТЛЕТИКО — 2:4 ДВ

ТАЛЛИН. А. Ле Кок Арена. Начало — в 22.00.

Судья — Ш.Марчиняк (Польша).

РЕАЛ МАДРИД: Кейлор Навас — Карвахаль, Серхио Рамос (к), Варан, Марсело — Кроос (Майорал, 103), Каземиро (Себальос, 76), Иско (Лукас, 83) — Бейл, Бензема, Асенсио (Модрич, 57).

АТЛЕТИКО: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Лукас — Лемар (Томас, 91+), Родри (Витоло, 71), Сауль, Коке — Диего Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57).

ГОЛЫ: 0:1 — Диего Коста (1). 1:1 — Бензема (27, пас — Бейл). 2:1 — Серхио Рамос (63, с пенальти). 2:2 — Диего Коста (79, пас — Корреа). 2:3 — Сауль Ньигес (98, пас — Томас). 2:4 — Коке (104, пас — Витоло).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Асенсио (35), Марсело (54), Корреа (60), Диего Коста (62), Себальос (91+), Модрич (101), Серхио Рамос (113).

Не успели зрители усесться для просмотра матча, как счет был открыт. На 49-й секунде поединка Диего Коста получил мяч на углу штрафной, прокинул его вперед и с острого угла пробил мимо Кейлора Наваса в дальнюю девятку. Это был самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА.

Несмотря на пропущенный мяч, Реал пробрал инициативу к своим ногам и стал ждать свой шанс. В итоге счет был сравнен к середине первого тайма - Гарет Бэйл отдал голевую передачу на Бензема, который головой поразил ворота Облака.

Если первый тайм прошел при преимуществе Реала, то во второй половине игры лучше смотрелись игроки Атлетико. Но забил Реал. После подачи углового Хуанфран в борьбе с Бензема подыграл себе рукой и привез на свои ворота пенальти. 11-метровый удар безукоризненно исполнил капитан Реала Серхио Рамос.

Атлетико продолжил атаковать и был за это вознагражден. Диего Годин выгрыз мяч у соперника на фланге и сделал прострел в штрафную площадь, а там после небольшой неразберихи Диего Коста протолкнул мяч в сетку и оформил в матче дубль.

А в дополнительное время команда Диего Сименоне продемонстрировала бойцовский характер и на протяжении нескольких минут дважды огорчила Кейлора Наваса – сначала отметился Сауль, а затем гол забил Коке.

В оставшееся время Реал даже не создал момента, чтобы хотя бы сократить отставание.

Атлетико в третий раз в своей истории стали обладателями Суперкубка УЕФА, а вот вратарь Реала Андрей Лунин, просидевший всю игру на скамейке запасных, остался без трофея.