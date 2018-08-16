Лукашенко назначил нового главу Оршанского района 19 16.08.2018, 7:57

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Диктатор выделил ему 3-4 дня.

В Орше вчера вечером представили нового руководителя района. Заниматься развитием региона теперь будет Игорь Исаченко, сообщил телеканал ОНТ.

Игорь Исаченко также заверил, что поручение Лукашенко — в течение 3−4 дней навести в Орше порядок — будет выполнено.

До назначения на новый пост Игорь Исаченко занимал должность председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома.

Прежний глава Оршанщины Александр Позняк по указанию диктатора отстранен от должности.

«Позняка — отправить в отставку и найти ему другую работу», — потребовал правитель 14 августа во время совещания по комплексному развитию Оршанского района. Лукашенко остался недоволен ходом выполнения его поручений по развитию города и района.