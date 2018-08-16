Как простой шофер испортил жизнь нескольким президентам Владислав Гирман, dsnews.ua

16.08.2018, 7:59

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Хавьер Санчес Кабальеро

Фото: tinsera.info

Борьба с коррупцией по-аргентински.

Сеньор Оскар Сентено — человек маленький и не блещущий особыми талантами. Он не занимал и не занимает высоких постов в правительстве Аргентины. Но этого и не потребовалось, чтобы поставить на уши целую страну. Сентено был лишь шофером у замглавы уже расформированного министерства федерального планирования Роберто Бараты. И знал очень многое о темных делишках, проворачиваемыми чиновниками, — либо потому, что пользовался доверием, либо потому, что на него не обращали внимания, либо все это вместе.

Однако просто знать о скелетах в шкафу было бы недостаточно. Если бы шофер не был ужасным педантом, склонным записывать едва ли не все, что с ним происходит в жизни, — будь-то события личного характера или рабочего. В период с 2005 по 2015 гг. Сентено скрупулезно фиксировал поездки своего руководства с челобитными бизнесменов к чиновникам в обмен на государственные контракты, записывал суммы взяток и даже хранил чеки на сумки, купленные для доставки столь ценного груза. А суммы действительно поражают, ведь речь идет по меньшей мере о $56 млн (по мнению журналистов) и $160 млн (по версии следствия).

После прихода к власти в 2015 г. правоцентриста Маурисио Макри Сентено, уже лишившийся работы, и не думал никому показывать свои восемь тетрадей с записями, храня их дома. Опасаясь, что с дневниками может ознакомиться супруга, экс-шофер отдал коробку 73-летнему Хорхе Басигалупо. И это было роковой ошибкой Сентено, если полагать, что он не хотел бы попасть в ситуацию, в которой в итоге оказался.

Дело в том, что Басигалупо оказался не менее любопытен, чем Сентено педантичен. Странно, почему наш герой не подумал, что его друг, бывший полицейский, не захочет взглянуть на таинственное содержание коробки. Но именно так и случилось. Причем Басигалупо и сам почитал и отнес записи журналистам. Было это в январе текущего года, а уже 1 августа Диего Кабота, журналист газеты La Nacion, известной рядом громких расследований коррупции в стране, опубликовал материал под названием "Тетради взяток: загадочная коробка, которая скрывала подробный дневник коррупции К". Сразу поясним, что "К" — это бывшие президенты Нестор Киршнер (скончался в 2010 г.) и Кристина Фернандес де Киршнер, подхватившая бразды правления в 2007 г. и просидевшая в кресле два срока, прежде чем ее сменил пользующийся поддержкой Маурисио Макри.

Помимо того, Кабота в апреле передал материалы прокуратуре, открывшей уголовное производство. Правда, на основании не оригинальных дневников, а фотокопий. Оригинал, как утверждает сам шофер, он сжег. Что, впрочем, не смутило прокуроров. Как бы то ни было, но Сентено "взяли" первым. И, очевидно, для него это стало шоком. Деваться было некуда, пришлось сотрудничать, чтобы самому не загреметь за решетку. В итоге шофер получил статус ценного свидетеля, новые документы, защиту и дом, откуда теперь может наблюдать, как из-за его педантизма трясет всю страну.

Коррупционный смузи

Ведь, помимо самого Сентено, были задержаны сперва еще 11 человек, а по состоянию на 7 августа — в целом 17 персон. Что тотчас же отразилось на аргентинской экономике: 100-летние облигации 8 августа рухнули, а песо показал двухнедельный антирекорд. И тенденции сохраняются, поскольку не только Сентено согласился говорить, но и один из фигурантов записей — тех самых бизнесменов, возивших взятки. А именно Анхело Калькатерра — двоюродный брат Макри и бывший владелец строительной компании IECSA. Кроме него, в деле фигурируют главный исполнительный директор IECSA Хавьер Санчес Кабальеро.

Со стороны кузена президента было продуманным и верным шагом пойти на сделку со следствием, поскольку так или иначе его бы взяли за жабры, что еще больше ударило бы по главе государства. А так Калькатерра посыпал голову пеплом и обошел на полкорпуса Киршнер, которую с 13 августа допрашивают в суде. Окружение Макри находится в более выгодном положении: Калькатерра и другие бизнесмены настаивают на том, что их вынуждали делать взносы в избирательные кампании Киршнеров. Тем временем самой Киршнер приходится отбиваться и рассказывать об "охоте на ведьм".

Как ни странно, в некоторой степени экс-президент Аргентины права. Во-первых, нельзя не обратить внимание на то, что дело на основании дневников шофера всплыло на фоне коррупционного расследования в отношении правящей коалиции, которая, по данным оппозиционной газеты El Destape, "чудила" со сбором средств на президентскую и парламентскую кампании.

То есть на первый взгляд может показаться, что это своеобразный обмен медиаударами. Ну, или игра в покер двух опытных шулеров, повышением ставок пытающихся заставить спасовать оппонента. Но лишь на первый взгляд. На деле же, и это во-вторых, как уже стало ясно из участия в схемах кузена Макри, коррупционный мир Аргентины очень тесен. Очень напоминает украинский. С одной стороны, есть масса идеологических и политических соперников, а с другой — за глаза они ручкаются и "решают вопросы". Так и в Аргентине бизнесмены и чиновники из вроде как противоборствующих лагерей перемешаны до состояния коррупционного смузи.

Все тот же Калькатерра не только заносил деньги Киршнерам в сугубо личных интересах, но и был связным для бразильской строительной корпорации Odebrecht, крупнейшей в Латинской Америке. Это компания-кукушка — с 2001 по 2016 гг. раскладывала яйца в правительственных гнездах по меньшей мере 12 государств, включая США и Аргентину. Речь идет о порядка $788 млн взяток, из которых $35 млн пришлись на Буэнос-Айрес.

Особо плодотворным сотрудничество бразильского гиганта с аргентинскими властями было при Несторе Киршнере. После его кончины у компании возникли небольшие затруднения в общении с правительством, которые все же удалось решить. Не без помощи Калькатерры. И, вероятно, он же посодействовал сохранению взаимовыгодного диалога и со своим кузеном. Так, в прошлом году журналистам удалось выяснить, что бразильская компания через "дочку" Braksem SA передала Макри, между прочим, фигурирующему в скандале Панамаликс, $500 тыс. на избирательную кампанию 2015 г.

Для корпоративных деятелей из Бразилии, где коррупция также обычное явление, было логичным найти выход из ситуации в связи с уходом Киршнер — оперативно выйти на ее оппонента, который имел отличные шансы стать президентом, ради дальнейшего получения выгодных строительных контрактов. И ведь он не один такой, поскольку Odebrecht инвестировала и в других президентов — колумбийского Хуана Сантоса и экс-лидера Перу Ольянту Умалу.

Но в итоге бразильцев поймали за руку. Компании даже пришлось выплатить 3,5 млрд компенсации Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии. Сейчас прокуратуры Аргентины и Бразилии договорились обмениваться данным в рамках расследования относительно Odebrecht. Да и работники самой корпорации согласились говорить со следователями. Дневники же шофера стали в своем роде аргентинским подобием "амбарной книги" "регионалов", добавившим граней расследованию масштабной коррупции, результатом которого вполне может стать очередной политический кризис. И всего этого не было бы, если бы вполне заурядный Оскар Сентено не был таким педантом, Хорхе Басигалупо не лез в чужие дела, а начальство шофера не воспринимало его как предмет мебели.

Владислав Гирман, dsnews.ua