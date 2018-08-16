Цены на нефть снизились на фоне роста запасов в США 3 16.08.2018, 8:09

1,057

Падение цены продолжается третий день подряд.

Цены на нефть заметно снизились после выхода данных Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Обнародованная 15 августа статистика указывает на максимальный с марта 2017 года рост запасов нефти в США на минувшей неделе - на 6,8 млн баррелей, сообщает «Голос Америки».

На этом фоне ряд крупных международных инвесторов предсказывают, что нефтяные котировки могут вернуться к рекордным уровням. Свой прогноз они объясняют восстановлением санкций США против Ирана и неуклонным снижением производства сырья в Венесуэле.

Как напоминает агентство Reuters, президент Трамп в начале мая объявил о выходе из иранской ядерной сделки с последующим восстановлением санкций против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортёров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана. И теперь хедж-фонды Andurand Capital и Westbeck Capital ожидают роста нефтяных цен до $150 за баррель с текущих $75 в ближайшие год-полтора.

Прогноз основа на том, что 4 ноября этого года с рынка уйдут около полутора миллионов баррелей нефти в сутки. Цифра очень большая, и это с учётом ожиданий того, что США предоставят некоторое послабление санкций ряду импортёров.

В конечном итоге выпадение поставок иранской нефти может превысить 2 миллиона баррелей в сутки.