Утренние ритуалы, которые помогут сделать день лучше

Утренние ритуалы, которые помогут сделать день лучше4
- 16.08.2018, 8:17
- 2,080
Их всего лишь пять, но они действуют.
В большинстве случаев мы не любим утро потому, что неправильно его проводим и пренебрегаем очень важными вещами. Но при правильном подходе даже самое тяжелое утро можно превратить в самое доброе, пишет fraufluger.ru.
Медитация
Может показаться, что медитация занимает слишком много времени и для ежедневного утреннего ритуала подходит еще меньше, чем бег по парку в -30. Но не тут-то было! На самом деле хватит и 10 минут медитации в абсолютной тишине для того, чтобы настроить себя на прекрасный и запредельно продуктивный день.
Легкая зарядка
Не стоит с утра чересчур усердствовать со спортом и изводить себя. Только проснувшееся сердце не готово к серьезным кардио-нагрузкам и сумасшедшим тренировкам. Чтобы хорошо чувствовать себя в течение дня и не чувствовать никакого дискомфорта в теле, достаточно легкой растяжки всех мышц и пару десятков приседаний.
Контрастный душ
Контрастный душ после медитаций и спорта – это беспроигрышный способ не только взбодриться и забыть про сон, это еще и прекрасный метод борьбы с целлюлитом и один из способов закалить свой организм!
Диджитал-детокс
Все вышеперечисленные ритуалы мы совершаем не отвечая ни на одно сообщение, не листая социальные сети и игнорируя все звонки. Такой недолговременный утренний диджитал-детокс позволяет отложить начало рабочего дня и помогает правильно настроиться на грядущий день, без какого-либо внешнего воздействия.
Завтрак и кофе
На завтрак не стоит экономить время и силы: приготовьте себе любимое утреннее блюдо, сварите бодрящий кофе и насладитесь каждой секундой этого прекрасного момента, ведь дальше – тяжелый рабочий день и суета, в которую предстоит окунуться.