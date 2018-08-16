Утренние ритуалы, которые помогут сделать день лучше 4 16.08.2018, 8:17

2,080

Фото: takprosto.cc

Их всего лишь пять, но они действуют.

В большинстве случаев мы не любим утро потому, что неправильно его проводим и пренебрегаем очень важными вещами. Но при правильном подходе даже самое тяжелое утро можно превратить в самое доброе, пишет fraufluger.ru.

Медитация

Может показаться, что медитация занимает слишком много времени и для ежедневного утреннего ритуала подходит еще меньше, чем бег по парку в -30. Но не тут-то было! На самом деле хватит и 10 минут медитации в абсолютной тишине для того, чтобы настроить себя на прекрасный и запредельно продуктивный день.

Легкая зарядка

Не стоит с утра чересчур усердствовать со спортом и изводить себя. Только проснувшееся сердце не готово к серьезным кардио-нагрузкам и сумасшедшим тренировкам. Чтобы хорошо чувствовать себя в течение дня и не чувствовать никакого дискомфорта в теле, достаточно легкой растяжки всех мышц и пару десятков приседаний.

Контрастный душ

Контрастный душ после медитаций и спорта – это беспроигрышный способ не только взбодриться и забыть про сон, это еще и прекрасный метод борьбы с целлюлитом и один из способов закалить свой организм!

Диджитал-детокс

Все вышеперечисленные ритуалы мы совершаем не отвечая ни на одно сообщение, не листая социальные сети и игнорируя все звонки. Такой недолговременный утренний диджитал-детокс позволяет отложить начало рабочего дня и помогает правильно настроиться на грядущий день, без какого-либо внешнего воздействия.

Завтрак и кофе

На завтрак не стоит экономить время и силы: приготовьте себе любимое утреннее блюдо, сварите бодрящий кофе и насладитесь каждой секундой этого прекрасного момента, ведь дальше – тяжелый рабочий день и суета, в которую предстоит окунуться.