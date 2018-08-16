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«Вертикаль» Лукашенко покосилась и потрескалась

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  • Леонид Фридкин
  • 16.08.2018, 8:24
  • 3,896

Когда такие вопросы, как ремонт крыш, требуют «высочайшего» вмешательства, страна явно катится к коллапсу.

Разнос, учиненный президентом правительству, местным чиновникам и директорам за неисполнение поручений по развитию предприятий в Оршанском районе, выглядел впечатляюще. Оказывается, в правительстве засели пофигисты, которые поручения правителя игнорируют, людей не любят и занимаются очковтирательством. Министры, получившие за свою работу «двойку с минусом» уволены, а остальному правительству пригрозили отставкой.

Воображение публики потряс не только сам разнос чиновников, сколько масштаб ручного управления страной. Нам поведали, что «на контроле в администрации находятся 126 поручений Лукашенко, касающихся развития Оршанского района. Сегодня из них выполнено 87, не выполнено 32».

Слегка знакомые с арифметикой эксперты тут же подсчитали, что если 87 + 32 = 119, то еще 7 поручений потерялось где-то между исполнителями и, страшно подумать – самими контролерами.

Кстати, в программе социально-экономического развития на 2016-2020 гг. обещалось, что центрами привлечения инвестиций, помимо Оршанского, станут Витебский, Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Миорский, Лепельский, Полоцкий, Поставский, Чашникский районы.

Когда дойдет дело до них – трудно представить. А ведь в республике имеется еще 108 районов, многие из которых тоже нуждаются во внимании. Кстати, эти районы объединены в страну, где за последние 10 лет чего только не случалось. Бывали обвал ВВП и курса национальной валюты, рост инфляции и безработицы, нищенские зарплаты и массовые неплатежи, да много чего еще. Но за те безобразия подобного нагоняя никто публично не получал.

Обычная сезонная рутина – посевная и уборочная, включение отопления и поступление в вузы, ремонт дорог и свиноферм –сопровождается у нас такой шумихой, как будто предстоит отразить нашествие марсиан.

На решение банальнейших хозяйственных вопросов бросается вся мощь госаппарата – зачастую с мизерным результатом. Царское ли это дело, выяснять, почему стройтрест кувыркается, а крышу не кроет?

Ну, распекли чиновников за сокращение производственных площадей на нескольких оршанских предприятиях. Лукашекно в этом видится признак неэффективной работы. Конечно, какая уж там эффективность. Но почему сыр-бор именно сейчас и только в Орше?

В последние годы простаивающие цеха и административные корпуса многих предприятий неоднократно продавали и превращали в склады, торговые и развлекательные центры, офисы, кабаки. Или вообще сносили.

Навестил бы правитель к примеру, МЗОР, Горизонт, МПОВТ, МЗАЛ, заводы им. Кирова или БЕЛВАР. Точнее, то, что от них осталось – и это только в столице. А есть еще Гомель, Витебск, Молодечно и другие города со своими «запущенными» заводами.

Выяснять, кто виноват и что делать, можно бесконечно. Но чаще всего, чтобы выбраться из тупика, в который влезли из-за собственных ошибок, выбирается поворот на 360 градусов. Бац, и мы наступили на родные грабли и уткнулись в ту же стенку. Но не подавать же в отставку в знак несогласия с политикой высшей власти. У нашей бюрократической элиты так не заведено.

Поэтому неисполнение указаний свыше даже не саботаж. Скорее это от безнадеги. О приватизации и рынке до сих пор не велено помышлять. Но и добиваться повышения эффективности и конкурентоспособности госпредприятий – дело, заведомо обреченное.

Стоит ли радеть о наполнении казны, если собранные с госпредприятий и частных компаний налоги все равно растратят на ледовые дворцы, спортивные команды и турниры. Не хватает духу заявить, что условия инвестирования, сформулированные на высочайшем уровне, только распугивают большинство приличных инвесторов, а дарованные указами и декретами льготы зачастую неэффективны или рассчитаны на спекулянтов и мошенников.

Проще покорно согласиться на реализацию безнадежных модернизаций и строек, заказанных свыше. Особенно, если в придачу к жалованию удастся оторвать скромный откат от нужных людей. Но для себя, а порой и для страны безопаснее, чтобы такие проекты без конца откладывались, а в конечном итоге тихо сгинули.

Полезнее провалить затею «всем по тысяче», чем накачивать экономику незаработанными деньгами. Лучше спустить на тормозах «тунеядский» декрет, чем так издеваться над людьми. И вообще, к чему ломать голову над креативными идеями, если не велено отклоняться от модели «уникального рыночного социализма».

Более известной в мире как «макроэкономический популизм», обреченность которого доказана теоретически и эмпирически.

Проще и спокойнее навалять кучу невыполнимых программ, выдумать кучу ничего не значащих показателей… и ждать очередного разноса. Ну, обругают, влепят выговор, пригрозят тюрьмой. Даже отставка не шибко пугает: о своем личном благополучии разумный чиновник загодя позаботится. Фокус в том, чтоб не загреметь на нары, а мирно переместиться в менее опасный ярус вертикали, где и отсидеться до лучших времен.

А на грозный вопрос свыше «Почему?» пофигистически отвечать «А зачем?». Разумеется, мысленно.

«Переводить стрелки» на сановников и стрелочников – давний и безотказный прием автократического правления. Завороженной темпераментным разносом правительства публике нелегко собраться с мыслями, чтобы задаться парой-тройкой элементарных вопросов. Кто, поставил этих людей и на должности министров, председателей и замов?

Явно не МВФ, вашингтонский обком или партия пофигистов, имеющая большинство в парламенте. Кто дает все установки – стратегические и концептуальные, тактические и технические, подписывает указы, декреты и распоряжения, заменяющие, дополняющие и отменяющие законы и кодексы?

Кто принимает доклады и отчеты о ситуации в стране, своей волей карает и милует, объединяя в себе всю полноту законодательной и исполнительной власти? Почему права, обязанности и ответственность перелетают как мячики то между министерствами, то между правительством и местными властями, то улетают ввысь и падают оттуда на чьи-то головы?

Поскольку публике недосуг разбираться в масштабах полномочий ветвей власти, она может лишь периодическими любоваться публичной поркой технического персонала и перетасовкой носителей портфелей. Но даже если в новом составе правительства будут сплошь новые фамилии, их обладателям придется выполнять прежние установки, а не проводить хулиганские реформы.

Конечно, казенные агитаторы и внештатные пропагандисты постараются в очередной раз сложить стрит-флэш с картой «Хороший царь – плохие бояре». Но шоу «перетрахивание кадров» былых аншлагов не получает. Напротив, растет число тех, кого теряет веру в твердость «сильной руки» и правильность несменяемого курса.

Если правитель вынужден риторически вопрошать, почему не исполняются его поручения – значит знаменитая вертикаль покосилась и потрескалась. Если приходится напоминать министрам, что в стране есть правитель – значит есть еретики, в этом сомневающиеся.

Получается, что Беларусь постепенно движется к состоянию, именуемому failed state – несостоятельное государство. Пока страна еще остается номинально суверенной, но поддерживать свое существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица все труднее.

Обычно к failed state относят слаборазвитые страны «третьего мира», где вакуум власти (часто при переходе от тирании к демократии) влечет стремительную деградацию и коллапс управления.

Казалось бы, причем здесь мы? Беларусь– страна в центре Европы, с развитой промышленностью, образованным населением, относительной социальной стабильностью, умеренным неравенством, незыблемым монолитом власти. Ни природных катаклизмов, ни вторжения извне, ни этнических или религиозных конфликтов внутри. Да и экономические неурядицы последних лет не столь уж сокрушительны. Но чрезмерная плотность власти бывает немногим лучше ее вакуума.

Когда такие вопросы, как ремонт крыш и сортиров, укладка асфальта и поставка станков между заводами, находящимися в двух кварталах друг от друга, требуют высочайшего вмешательства, страна явно катится к состоянию failed state. И чем упорнее власть игнорирует неведомые ей законы экономики и уроки истории, тем стремительнее скорость качения...

«Переводить стрелки» на сановников и стрелочников – давний и безотказный прием автократического правления. Завороженной темпераментным разносом правительства публике нелегко собраться с мыслями, чтобы задаться парой-тройкой элементарных вопросов. Кто, поставил этих людей и на должности министров, председателей и замов?

Явно не МВФ, вашингтонский обком или партия пофигистов, имеющая большинство в парламенте. Кто дает все установки – стратегические и концептуальные, тактические и технические, подписывает указы, декреты и распоряжения, заменяющие, дополняющие и отменяющие законы и кодексы?

Кто принимает доклады и отчеты о ситуации в стране, своей волей карает и милует, объединяя в себе всю полноту законодательной и исполнительной власти? Почему права, обязанности и ответственность перелетают как мячики то между министерствами, то между правительством и местными властями, то улетают ввысь и падают оттуда на чьи-то головы?

Поскольку публике недосуг разбираться в масштабах полномочий ветвей власти, она может лишь периодическими любоваться публичной поркой технического персонала и перетасовкой носителей портфелей. Но даже если в новом составе правительства будут сплошь новые фамилии, их обладателям придется выполнять прежние установки, а не проводить хулиганские реформы.

Конечно, казенные агитаторы и внештатные пропагандисты постараются в очередной раз сложить стрит-флэш с картой «Хороший царь – плохие бояре». Но шоу «перетрахивание кадров» былых аншлагов не получает. Напротив, растет число тех, кого теряет веру в твердость «сильной руки» и правильность несменяемого курса.

Если правитель вынужден риторически вопрошать, почему не исполняются его поручения – значит знаменитая вертикаль покосилась и потрескалась. Если приходится напоминать министрам, что в стране есть правитель – значит есть еретики, в этом сомневающиеся.

Получается, что Беларусь постепенно движется к состоянию, именуемому failed state – несостоятельное государство. Пока страна еще остается номинально суверенной, но поддерживать свое существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица все труднее.

Обычно к failed state относят слаборазвитые страны «третьего мира», где вакуум власти (часто при переходе от тирании к демократии) влечет стремительную деградацию и коллапс управления.

Казалось бы, причем здесь мы? Беларусь– страна в центре Европы, с развитой промышленностью, образованным населением, относительной социальной стабильностью, умеренным неравенством, незыблемым монолитом власти. Ни природных катаклизмов, ни вторжения извне, ни этнических или религиозных конфликтов внутри. Да и экономические неурядицы последних лет не столь уж сокрушительны. Но чрезмерная плотность власти бывает немногим лучше ее вакуума.

Когда такие вопросы, как ремонт крыш и сортиров, укладка асфальта и поставка станков между заводами, находящимися в двух кварталах друг от друга, требуют высочайшего вмешательства, страна явно катится к состоянию failed state. И чем упорнее власть игнорирует неведомые ей законы экономики и уроки истории, тем стремительнее скорость качения...

Леонид Фридкин


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