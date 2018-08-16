100 дней Пашиняна 1 16.08.2018, 8:33

1,046

Фото: belsat.eu

Армения подводит итоги бархатной революции.

17 августа Ереван ждет знаковое событие. Свои первые 100 дней во власти премьер-министр Армении Никол Пашинян отметит с размахом. На центральной площади столицы планируется огромный митинг. Пожалуй впервые на постсоветском пространстве представители власти дадут публичный отчет о том, что же было сделано за первые 100 дней после революции, сообщает «Белсат».

От Майдана до Еревана

Когда в ноябре-декабре 2013 года в столице Украины только разворачивались революционные протесты, я купил билет на самолет и полетел в Киев, чтобы своими глазами увидеть историю. Все трагические события – Небесная сотня, Донбасс и Крым – были намного позже, в самом начале это был совершенно позитивный экшн. Но, отходя 300 метров от майдана Незалежности в Киеве, революция заканчивалась. А в мае 2018-го я увидел, что значит «вся страна хочет перемен». Дети и старики на дороге в горах между Ереваном и Гюмри, полицейские, которые охраняли здание парламента, таксисты, студенты… было ощущение, что в Армении не осталось ни одного человека, который поддерживал бы действующую на тот момент власть. Такого, как в Армении, я не видел никогда в жизни и в этом не стыдно признаться. Я думаю, что сами армяне не видели ничего подобного. Это я все к тому, что запрос на смену политических элит в Армении пришел действительно снизу. Революция стала возможной без Сороса, печенек Госдепа и руки Москвы.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян в комментарии «Белсату» перечислил главные достижения, с которыми новый кабинет подошел к своим первым ста дням.

«Если говорить об экономике, были сделаны два важных шага: освобождение бизнеса от коррупционных обязательств перед властью и отмена неофициальных монополий. В социальной сфере мы оптимизировали госрасходы и провели ревизию государственных трат. И экономия на ненужных закупках позволила направить дополнительные финансы на социальное обеспечение, повысить зарплаты, к примеру», – говорит Арман Егоян.

На уточняющий вопрос, что главное на повестке дня на ближайшие полгода, пресс-секретарь Никола Пашиняна отвечает коротко:

«Инвентаризация проблем, улучшение качества работы государственных структур, мониторинг результатов уже сделанных шагов».

Коррупция. Дело «первого марта». Новые выборы

Для того, чтобы перечислить ключевые обещания, которые давал Никол Пашинян будучи лидером оппозиции, хватит пальцев одной руки. Первое – победить коррупцию. Второе – сдвинуть с мертвой точки и наказать виновных в знаковом для Армении деле первого марта 2008 года. Десять лет назад власти Армении применили оружие против демонстрантов, которые протестовали против фальсификаций итогов голосования на президентских выборах, тогда погибли 10 человек. И третье – провести новые выборы. С последним проще всего – выборы в парламент состоятся не позднее мая 2019-го. Но обо всем по порядку.

Обещание победить коррупцию, хоть и звучит как банальный предвыборный лозунг, который никогда не будет исполняться, в Ереване обернулось широкой антикоррупционной кампанией, результаты которой видны не только в прессе. К примеру, за счет оптимизации системы госрасходов в поликлиниках зарплаты врачей выросли на 15 %.

Другой пример – взятки.

«За последние три месяца я не слышал, чтобы кто-то давал взятку полиции», – говорит блогер Самвел Мартиросян.

Но в отличие от Грузии, где после революции 2003 года с подачи Михаила Саакашвили были уволены все старые кадры и набраны новые сотрудники, в Армении таких серьезных изменений пока не было. Перемены не коснулись нижнего и среднего звена в силовых структурах, но было заменено руководство силовых институтов.

«Здесь важно другое, – уточняет собеседник «Белсата», – нужно время, чтобы понять, насколько отсутствие коррупции стало институциональным явлением, а не временная боязнь средних и нижних чиновников», – говорит Самвел.

Усилия для того, чтобы системно бороться с коррупцией, у новой власти есть и даже на обычном, бытовом уровне это видно, говорят собеседники «Белсата» в Ереване. Но для серьезных оценок нужно больше времени.

Вообще тема коррупции заслужила бы отдельного сериала, настолько много кейсов оставила прежняя власть. К примеру, впервые в Армении использовалась уголовная статья «о незаконном обогащении». Статья, которая идет немного вразрез с презумпцией невиновности, тут не правоохранительные органы должны доказывать вину, а человек сам должен объяснять, откуда у него деньги. Уголовное дело по этой статье было заведено на бывшего водителя, а потом охранника третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

Но самая громкая история связана с депутатом, бывшим замминистра обороны Манвелом Григоряном. В его домах были найдены склады оружия, техники, питания, которое было маркировано, как не подлежащее продаже и предназначенное только для армии, а также гуманитарная помощь, которую собирала диаспора. Как говорят местные журналисты, выяснилось, что армейской едой бывший замминистра обороны Григорян кормил диких животных – тигров и медведей, которых содержал в личном зоопарке.

Дело второго президента

Никто в Ереване вообще не ожидал, что второй президент Армении может оказаться в местах не столь отдаленных. Но что касается будущего экс-президента – пока ничего понять не возможно. Нужно учитывать не только политическую волю новой власти, говорят собеседники «Белсата» в Ереване, но и внешние факторы. Речь, безусловно о Москве. Сложно понять, что стало более сильным триггером для Кремля – арест Роберта Кочаряна или генерала Юрия Хачатурова (кстати, он все еще глава ОДКБ?), но реакция из Москвы была нервной и тому есть объяснения.

В Ереване помнят, что после избрания в 2008 году Серж Саргсян более года не мог получить аудиенцию российского лидера Владимира Путина, а вот Кочарян, при том что уже был в отставке, за это время встречался с Путиным 4 или 5 раз. Особенности дела второго президента Армении «Белсату» объясняет Ованес Игитян, международный эксперт, экс-председатель парламентской комиссии по внешним связям.

«Не стоит вопрос наказания Роберта Кочаряна как личности, а идет процесс раскрытия всех нюансов, которые произошли 10 лет назад. Уже известно, что был секретный приказ 0038, который действовал с 23 февраля 2008 года, за неделю до 1 марта. Чтобы провести параллель, возьмем Уотергейт в свое время. Люди, которые выполняли приказы, ставили прослушивающие устройства, вели слежку, и даже сам президент Никсон ограничился отставкой, то есть речь шла скорее о политическом наказании, чем уголовном. Сегодня в Армении стоит аналогичный вопрос. Нужно полностью раскрыть процесс 1 марта, и показать роль системы и роль каждого члена государственной власти. Это не вопрос только Роберта Кочаряна. Там было много устных приказов и т.д. Короче, важно понять, как власть и люди во власти использовали свое положение для выполнения несвойственных данной должности действий. Приказы были даже не то что антиконституционные и незаконные, в некоторых случаях они были скорее свойственны ОПГ, чем государству».

На уточняющий вопрос «Белсата», почему генерала Хачатурова, который в 2008 году занимал пост заместителя министра обороны и раздавал боевое оружие таким условным армянским титушкам, новые власти все-таки отпустили под залог, а второй президент некоторое время провел за решеткой, Ованес Игитян объясняет – дело в разном уровне ответственности.

Кто-то ждал большего?

Наверное нужно сказать пару слов и про обманутые ожидания. Они в первую очередь касаются вопросов внешнеполитической повестки. Кто-то действительно ждал от новой власти более резкого разворота в сторону Запада. Не будем забывать, что в свое время Никол Пашинян был среди тех депутатов парламента, которые выступали против вступления Армении в Евразийский экономический союз. Русофилы в Армении напротив, возмущены, что Ереван начал участвовать в учениях НАТО, правда в скромном формате, но, тем не менее.

«Те, кто ждал глобальных перемен во внешней политике, разочарованы», – говорит Самвел Мартиросян.

Претензии звучат и в адрес молодых политиков, которые вместе с Пашиняном вошли в высокие кабинеты после майских событий. Да, может быть, не хватает опыта, но будем считать, что произошла смена поколений, отмечает Ованес Игитян.

Какие изменения за последние 100 дней в Армении можно увидеть еще? Цены где-то упали, где-то выросли. Курс драма даже слегка укрепился, налоговые поступления выросли, так как бизнесы начали выходить из тени. Но главное, пока не экономика. Впервые за последние 10 лет в Армении наметилась позитивная демографическая динамика: в страну приехало больше людей, чем выехало. Люди, которые раньше жили за границей, начали возвращаться на родину. Это ли не лучшее из достижений первых 100 дней?