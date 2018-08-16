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Рынок жилья под Минском «просел» на треть

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  • 16.08.2018, 8:41
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Недвижимость вокруг столицы никого не интересует?

Спрос на рынке загородного жилья Минского района, который в 2017 году начал наконец показывать неплохой рост, в 2018 году продержался недолго и опять начал быстро падать. Но в этом снижении спроса есть и положительны момент, пишет ej.by.

Согласно данным Национального кадастрового агентства, за январь-июль 2018 года в Минском районе было заключено 226 сделок по купле-продаже жилых домов. Это 30,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, который после четырехлетнего падения наконец отметился ростом рынка. Эксперты предполагают, что рынок и дальше будет проседать, но незначительно.

В начале 2018 года рынок загородного жилья Минского района еще демонстрировал некоторую устойчивость, держась на уровне 2017 года. Но потом банки подняли ставки по кредитам и рынок отреагировал мгновенно. Уже в марте он просел сразу на 28,6% относительно марта 2017 года. В апреле снижение немного замедлилось, так как начали сказываться сезонный спрос и ранняя весна, но уже с мая спрос неизменно шел вниз.

По итогам первого полугодия реальный спрос, то есть тот спрос, который заканчивается заключением договора купли-продажи, просел на 21,6% относительно 2017 года. А уже по итогам января-июля, всего через месяц, снижение реального спроса составило 30,3%.

Однако, если взглянуть на диаграмму, то видно, что несмотря на рост заключенных сделок в 2017 году, в целом рынок демонстрировал нестабильность. Он то резко шел вниз, то так же резко поднимался. В этом плане 2018 год также существенно отличается. Да, сам рынок просел относительно 2017 года, но в целом он показывает стабильность.

Иными словами, в 2017 году рынок лихорадило, а теперь он спокоен. Эксперты предполагают, что снижение спроса продолжится и дальше, но незначительно. Скорее всего он зафиксируется на отметке 30 сделок в месяц, с небольшими колебаниями в 5 сделок. Если ситуация в экономике страны не изменится, то резких колебаний уже не будет. Как продавцы, так и покупатели перестанут ловить удачные моменты и перейдут наконец к нормальным взаимоотношениям, что постепенно приведет к повышению спроса на жилую загородную недвижимость. Но рост ожидается не ранее второго квартала 2019 года, когда игроки окончательно убедятся, что резких колебаний уже не будет.


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