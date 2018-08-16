Новая нефтяная реальность для Беларуси 6 16.08.2018, 8:48

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Чем она завершится – прогнозировать трудно.

Минфин Беларуси оценивает потери бюджета от налогового маневра в нефтяной сфере России в 2019 году в 600 млн руб. Такую сумму в четверг, 9 августа, назвал журналистам заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, пишет belmarket.by.

«На сегодняшний момент мы вынуждены учесть снижение доходов в следующем году из-за налогового маневра в сумме порядка 600 млн руб.», — сообщил замминистра.

По его словам, это произойдет из-за сокращения поступлений от экспортных пошлин на нефтепродукты и планируемого снижения на 25 % ставки акцизов на нефтепродукты, необходимого для того, чтобы компенсировать нефтезаводам издержки из-за отсутствия повышения розничных цен.

Напомним, так называемый налоговый маневр был начат в РФ в 2015 году. Он предполагает снижение экспортных пошлин на нефть и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых.

В 2016 году российское руководство решило полностью отменить экспортные пошлины путем их поэтапного снижения (на 5 п. п. в год в течение шести лет начиная с января 2019-го) с 30 до 0 %. Одновременно в РФ будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых.

Изменения приведут к тому, что экспорт нефти станет для России более выгодным. Потери компаний, связанные с повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых, будут компенсировать льготами. Во избежание роста внутренних цен на нефтепродукты предусматриваются компенсационные механизмы в части акцизной политики. Первый механизм — обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, второй — демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта топлива. Таким образом, в России налоговым маневром останутся довольны, в общем-то, все.

Что касается Беларуси, то для нее даже 5-процентное снижение экспортных пошлин на нефть, которое произойдет в 2019 году, обернется потерями в 300 млн долларов, а это 3 % от всех доходов бюджета, заявил замминистра. Кроме того, по оценке Минфина Беларуси, нынешняя ситуация может привести к невозможности функционирования единого рынка нефтепродуктов в ЕАЭС.

«Реализуя налоговый маневр, параллельно Российская Федерация вводит у себя новые механизмы субсидирования собственных переработчиков нефти, для которых у нас источников нет», — заметил Дмитрий Кийко.

Как следствие, топливо в Беларуси может стать значительно дороже, чем в РФ. В условиях открытой границы это означает, что российские нефтепродукты будут вытеснять отечественные с внутреннего рынка.

В новых реалиях Беларусь вынуждена срочно искать варианты и механизмы компенсации потерь. Одним из них может стать изменение налогового законодательства. На пресс-конференции Дмитрий Кийко дал понять, что последствия налогового маневра учитываются при проработке комплексных вопросов возможной налоговой реформы. Правда, согласно декрету № 7, в Беларуси введен запрет на повышение налоговых ставок и введение новых налогов, сборов и пошлин. Он будет действовать до 2020 года. Следовательно, использование такого механизма компенсации в следующем году маловероятно.

Снизить потери от налогового маневра поможет завершение модернизации белорусских НПЗ. Она позволит заводам перерабатывать большее количество нефти.

До недавнего времени с модернизацией НПЗ не спешили. Дело в том, что в рамках договоренностей, достигнутых в апреле 2017 года, Россия поставляет в Беларусь 24 млн т нефти в год. При этом экспортные пошлины с 6 млн т сырья в год поступают в белорусский бюджет. Такая схема получила название «перетаможка». До проведения налогового маневра Беларуси было выгоднее перерабатывать 18 млн, а не 24 млн т, а остальное «перетаможивать».

По завершении модернизации глубина переработки увеличится, и ситуация изменится. «В четыре с половиной раза упадет выход мазута и увеличится выход светлых нефтепродуктов. Будет выгоднее нефть перерабатывать, чем «перетаможивать», — ранее заявлял вице-премьер Владимир Семашко. Планируется, что «Нафтан» будет модернизирован к концу 2019 года, Мозырский НПЗ — к середине 2020-го.

Тем не менее российский налоговый маневр в любом случае повлечет за собой экономические потери. Поэтому Минфин Беларуси рассчитывает на понимание коллег из РФ и будет на государственном уровне инициировать обсуждение возможности компенсации. «Мы входим в контакт с российской стороной для поиска компенсирующих механизмов на государственном уровне», — сообщил журналистам заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Чем завершатся переговоры, прогнозировать трудно. Отметим только, что о планах проведения налогового маневра было известно давно и руководство Беларуси неоднократно заявляло, что он грозит нашей стране значительными экономическими потерями. Однако российская сторона на это никак не реагировала. Впрочем, как показывает история предыдущих нефтегазовых конфликтов, так или иначе России и Беларуси удается договариваться.