Белоруса оштрафовали за то, что заблудился в лесу 7 16.08.2018, 8:57

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Случай произошел в Гродненском районе.

Помощь спасателей понадобилась нетрезвому жителю Гродненского района, который заблудился в лесу; когда мужчину нашли, ему выписали штраф – за посещение лесных угодий во время запрета, сообщила газета "Перспектива" со ссылкой на Скидельский лесхоз.

Мужчина возвращался домой и решил сократить путь, пройдя через лесной массив. Спустя некоторое время он понял, что заблудился, и позвонил по мобильному спасателям.

Сельчанина сотрудники МЧС нашли, однако теперь ему придется заплатить штраф за посещение леса во время действия запрета.

В настоящее время из-за жаркой погоды в Беларуси нельзя посещать лесные угодья в 28 районах республики, в основном в Гомельской области.

В период запрета гражданам нельзя находиться в лесах, въезжать в лесные угодья на транспорте, за нарушение предусмотрен штраф – до 25 базовых.