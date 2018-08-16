Как CCCР остался без целого флота линкоров 1 16.08.2018, 8:59

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Они даже не утонули.

Будучи преимущественно сухопутной державой, Советский Союз был вынужден расходовать большую часть своих ресурсов на сухопутные войска. Морская мощь неминуемо оказывалась для него на третьем месте. Хотя СССР в 1980-х годах и принял на вооружение четыре тяжелых крейсера типа «Киров», мечты Сталина о великом красном флоте так и не воплотились в жизнь, пишет The National Interest.

Этот план был обречен на неудачу. Советский Союз никогда не обладал серьезными мощностями для строительства кораблей, и вдобавок ко всему их созданию помешала Великая Отечественная война. Более того, промышленный потенциал страны за время войны сильно пострадал и требовал восстановления. Ресурсов едва хватало на самые насущные нужды, и Советский Союз постепенно отказался от планов создания большого надводного флота. Линкоры водоизмещением 75 000 тонн так и не были построены, а из семи тяжелых крейсеров строить начали только два — и ни один не спустили на воду. Окончательно мечта о мощном флоте из линкоров почила в бозе в 1953 году со смертью Сталина.

В конце Второй мировой войны советский диктатор Иосиф Сталин бесспорно был самым могущественным человеком в Евразии. Его Красная Армия сокрушила нацистскую Германию, отразив ее вторжение и приготовившись завершить тяжелую четырехлетнюю кампанию взятием Берлина. Советская Красная Армия была, пожалуй, сильнее, чем армии Америки, Британии, Франции и прочих западных стран вместе взятых.

Однако этого было недостаточно.

Сталин издавна мечтал о сильном флоте, который позволил бы распространить советское влияние далеко за пределы Европы и Азии — и решил действовать с размахом.

Ему были нужны линкоры — как можно больше линкоров. Правда, такому флоту не суждено было появиться в реальности, и существовал он в большей степени только на бумаге, а некоторые современные корабли были просто фикцией и обманом.

Замысел

Во время Второй мировой войны флот был для Советского Союза лишь третьим в числе приоритетов. Основное бремя тяжелых боев и длительных кампаний, приведших к разгрому Германии, несла Красная Армия. Помогали ей красные военно-воздушные силы, который, как и люфтваффе, были предназначены в основном для оказания тактической поддержки сухопутным войскам. Флот же играл очень ограниченную роль, охраняя конвои, которые доставляли помощь из Америки по ленд-лизу, и оказывая поддержку войскам при проведении сухопутных операций, а также осуществляя беспокоящие действия против германских кораблей в черноморском и балтийском регионах.

Но к середине 1945 года Сталину стало ясно, что после победы над Германией его главными соперниками станут Соединенные Штаты и Великобритания, отделенные от его армий морями и недосягаемые для них. То же самое относилось к Японии, которую Советскому Союзу не позволили оккупировать, и ко многим бывшим колониям Европы, созревшим для революций. Какой бы могущественной ни была армия Сталина, ему был нужен сильный флот, чтобы СССР сохранил свои позиции ведущей военной державы.

Почему линкоры?

К концу Второй мировой войны стало очевидно, что линкоры устарели. Им на смену пришли авианосцы, став господствующей силой на море, в чем империалистической Японии довелось убедиться на собственном горьком опыте в ходе многочисленных морских сражений на Тихоокеанском театре военных действий. После войны западные союзники в основном отказались от линкоров, но сохранили свои авианосцы.

Однако несмотря на успехи авианосцев, Сталин все равно отдавал предпочтение линкорам. На совещании советского руководства в сентябре 1945 года Сталин отверг предложение о строительстве авианосцев и вместо этого дал указание флоту достроить линкор «Советская Россия». Он был заложен в 1940 году, и к концу войны его построили менее чем на один процент. Он также поручил флоту построить два линкора проекта 24 водоизмещением 75 000 тонн, и семь тяжелых крейсеров проекта 82 (типа «Сталинград») водоизмещением 36 500 тонн, оснащенных девятью 12-дюймовыми орудиями. При этом Сталин утвердил строительство только двух малых авианосцев, что было совершенно бессмысленно с учетом военно-морского превосходства Америки и Британии.

Плохой план

Этот план был обречен на неудачу. Советский Союз никогда не обладал серьезными мощностями для строительства кораблей, и вдобавок ко всему их созданию помешала Великая Отечественная война. Более того, промышленный потенциал страны за время войны сильно пострадал и требовал восстановления. Ресурсов едва хватало на самые насущные нужды, и Советский Союз постепенно отказался от планов создания большого надводного флота. Линкоры водоизмещением 75 тысяч тонн так и не были построены, а из семи тяжелых крейсеров строить начали только два — и ни один не спустили на воду. Окончательно мечта о мощном флоте из линкоров почила в бозе в 1953 году со смертью Сталина.

Тем временем, на Запад просачивалась информация о новом типе советских суперлинкоров. Ряд изданий, включая Jane's Fighting Ships, распространяли слухи о семи новых суперлинкорах, прозванных «типом K-1000», которые якобы строились на сибирских кораблестроительных заводах.

Семь суперкораблей — «Страна Советов», «Советская Белоруссия», «Красная Бессарабия», «Красная Сибирь», «Советская конституция», «Ленин» и «Советский Союз» — должны были иметь водоизмещение от 36 000 до 55 000 тонн, что, как ни странно, было меньше, чем у утвержденных Сталиным проектов. По разным версиям, максимальная скорость хода у них должна была составлять от 25 до 33 узлов, а в состав вооружения должны были входить от девяти до двенадцати 16-дюймовых и двенадцать 18-дюймовых орудий. Также предполагалось, что они будут вооружены управляемыми ракетами.

Проблема заключалась в том, что это была мистификация. Слухи расходились в западной прессе, однако Советский Союз, узнав о них, начал содействовать их распространению. Некоторые из названий предполагаемых кораблей принадлежали кораблям более раннего типа «Советский Союз», строительство которых было отменено. Информация выглядела достаточно реалистичной, чтобы в нее верили, хотя у Советского Союза в то время не было управляемых ракет, которые можно было устанавливать на кораблях. В целом такая шумиха была выгодна Москве. Если бы страны НАТО поверили в скорое появление у СССР множества суперлинкоров, им пришлось бы думать о создании средств противодействия, тратя ресурсы, необходимые сухопутным силам, которые защищали Западную Европу.

Будучи преимущественно сухопутной державой, Советский Союз был вынужден расходовать большую часть своих ресурсов на сухопутные войска. Морская мощь неминуемо оказывалась для него на третьем месте. Хотя СССР в 1980-х годах и принял на вооружение четыре тяжелых крейсера типа «Киров», мечты Сталина о великом красном флоте так и не воплотились в жизнь.