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Аэропорт в Будапеште закрыли из-за радиоактивного контейнера из России

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  • 16.08.2018, 8:35
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В багаже перевозили иридий.

Терминал 2B международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште был закрыт с 19:30 до 22:30 по местному времени из-за перегрева контейнера с изотопами. По словам представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям Мартона Хайду, прекращение работы было необходимо для изучения последствий случившегося. Спустя три часа специалисты выяснили, что никакой угрозы для пассажиров контейнер не представлял.

В результате ЧП был приостановлен вылет восьми рейсов, сообщает агентство Reuters. При этом официального сообщения, на каком именно самолете контейнер доставили в венгерскую столицу, не поступало.

Венгерское агентство MTI также сообщило, что самолет прилетел из Стамбула, а в контейнере содержался иридий, который венгерская компания Izotop Intezet Kft заказала из российского Димитровграда. Ее представитель Габор Касаш сообщил, что в перегреве контейнера во время транспортировки нет ничего необычного, а сами изотопы необходимы для проведения исследований.

Reuters указывает, что незадолго до закрытия терминала в Будапешт действительно прибыл самолет Turkish Airlines из Стамбула.

Иридий — тяжелый металл, который добывается в нескольких странах мира, в том числе в России. Он может использоваться в энергетике и автомобилестроении. Существуют и радиоактивные изотопы иридия, полученные искусственным путем.

На сайте АО «Наука и инновации», связанного с корпорацией «Росатом», указывается, что радиоактивный иридий-192 является продукцией АО «ГНЦ «НИИАР», расположенного в российском Димитровграде в Ульяновской области.


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