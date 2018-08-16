Сергей Ковальчук: В матче с «Аполлоном» будем биться за свое имя, за город, за болельщиков 2 16.08.2018, 9:30

Сергей Ковальчук

Спортивный директор брестского «Динамо» - о шансах на реванш в матчах Лиги Европы.

Спортивный директор брестского "Динамо" Сергей Ковальчук порассуждал о шансах команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Аполлоном". В первой встрече киприоты одержали уверенную победу — 4:0.

- Поражение ударило по нашему самолюбию. Не умаляя достоинств соперника, ту игру мы проиграли сами. Завтра будем биться за свое имя, за город, за наших болельщиков. Несмотря на результат первого матча, мы ожидаем очень хорошую поддержку трибун.

- Может быть, вы думаете, что все можно исправить?

Для этого должны сойтись звезды, сложиться все пазлы, потому что результат первой игры очень хороший для соперника. Да, мы настраиваемся на победу, но фаворит — однозначно, "Аполлон". Но как у нас говорят, надежда умирает последней.

- Сергей Петрович, какой результат в цифрах сочтете удовлетворительным?

- Нам надо реабилитироваться. Это не значит, что мы уверены: выйдем и забьем шесть голов... — цитирует Ковальчука Василий Сарычев в Facebook.