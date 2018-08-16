СМИ: На россиян обрушат 33 несчастья 7 16.08.2018, 9:40

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Фото: pixabay.com

Эксперты прогнозируют рост инфляции, возможно — взрывной.

Повышение пенсионного возраста — далеко не единственное предстоящее гражданам испытание. В ближайшее время стоит ожидать роста инфляции, которому будут способствовать сразу несколько факторов: увеличение НДС и тарифов ЖКХ, высокие цены на топливо, вероятное удешевление нефти и санкции США, способные серьезно ослабить рубль, пишет «Росбалт».

Все это может привести не просто к плавному снижению уровня жизни, а к настоящему обвалу экономики, предупреждают эксперты.

Вадим Жартун, директор консалтинговой компании Nova Team:

«Даже без всяких предложений Минэкономразвития пункт 6 статьи 168 Налогового кодекса гласит, что при реализации товаров, работ и услуг населению по розничным ценам и тарифам соответствующая сумма налога включается в указанные цены и тарифы. Повысились налоги — значит автоматически должны повыситься и тарифы.

Однако стоимость услуг ЖКХ прекрасно растет и без повышения НДС: с января по октябрь 2017 года она увеличилась на 10%, хотя инфляция за этот же период была равна 2,7%. С 1 июля 2018 года во всех регионах страны тарифы на коммунальные услуги выросли вновь: больше всего (на 6%) в Якутии и Санкт-Петербурге, меньше — в Псковской области, Дагестане и Кабардино-Балкарии (на 3,3%). В любом случае это больше 2%, на которые услуги могли бы подорожать из-за роста НДС, и никто на этом останавливаться не собирается.

Проще говоря, повышение НДС — это одна проблема, а повышение стоимости услуг ЖКХ — совершенно другая.

Впрочем, и то, и другое ведет к росту инфляции при одновременном снижении темпов экономического роста. Собственно, о росте экономики говорить и не приходится: небольшое увеличение ВВП, которое показывает Росстат, связано скорее с занижением ведомством официальных данных об инфляции, чем с реальным улучшением экономической обстановки. Косвенно это подтверждается тем, например, что долги за ЖКХ в I квартале этого года выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 1,4 трлн рублей.

Напоминаю, что это все происходит на фоне неожиданно высоких цен на нефть, то есть запаса прочности у экономики нет. Поэтому если (когда) котировки нефти упадут, очередной экономический кризис может оказаться очень болезненным: с двузначной инфляцией, падением ВВП, цепной реакцией банкротств и прочими сомнительными „радостями“.

Нельзя сказать, что повышение НДС будет единственной или главной его причиной, но в том, что оно лишь усугубляет ситуацию, нет никаких сомнений».

Степан Демура, финансовый и биржевой аналитик, экономист:

«2% роста НДС не сильно отразятся на тарифах ЖКХ, однако двумя процентами дело не ограничится. При этом надо понимать, что услуги ЖКХ занимают значительную долю в корзине потребления у 80% населения, поскольку эти люди живут очень бедно.

2 процента — это ничто, но ведь по ценам на 2% дороже начнут отпускать свою продукцию и многие производители. А тогда уже рост будет не на 2%, а на все 10%. Был бы повод.

Так что ничего хорошего в этом повышении нет. Все цивилизованные страны снижают налоги для стимулирования экономики, а у России, судя по всему, свой особенный путь».

Василий Колташов, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества:

«Россияне вряд ли будут довольны ростом цен, на который повлияет НДС. Однако действие повышенного налога будет скрыто под влиянием и других факторов: повышения цен на бензин, увеличения тарифов ЖКХ и возможного дальнейшего ослабления курса российской валюты. То есть соединится множество факторов, которые найдут свое выражение в росте цен.

Но дело еще и в том, что спрос в экономике и так угнетен, и положение на рынке таково, что собственники, скорее, будут брать на себя НДС, выплачивая его из прибыли, чем во всех случаях перекладывать на потребителя, повышая цены.

Очевидно главное: повышение НДС идет в компании целого ряда мер, которые в конечном итоге ухудшают положение потребителя. И это происходит в условиях, когда граждане и без того перегружены долгами и страдают от нехватки реальных доходов, от низких заработков в экономике.

Чиновники Минфина не лукавят, когда говорят, что повышение НДС, невыгодное для населения, само по себе страшных последствий не несет. Но если в мировой экономике начнется новый негативный сдвиг, если Китай уменьшит импорт и ослабит юань, если это вызовет снижение мировых цен на нефть и новое ослабление рубля — уже не на 5%, а больше, — то в этом случае такие факторы, как повышение НДС, тарифов, цен на бензин, которые на данный момент терпимы, окажут гораздо более серьезное воздействие на экономику.

Люди будут отягощены дополнительными расходами из-за роста цен на элементарные товары — продукты питания, в том числе импортные, импортную одежду, обувь, электронику. И в этой ситуации, конечно, негативный эффект будет ощущаться гораздо сильнее».

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК, доктор экономических наук:

«В результате американских санкций спрос на рубли будет снижаться и российская валюта значительно ослабеет.

Новые санкции в отношении российского госдолга — это ограничения на покупку гособлигаций РФ. В результате они становятся никому не нужны. Это вызовет падение спроса на рубль и он начнет падать. Но одновременно снижается и предложение долларов. Это, соответственно, укрепит доллар и еще более ослабит рубль. Насколько — это еще вопрос, но то, что рубль попадет под сильное давление — уже однозначно.

Дополнительно против рубля сыграет и повышение ставки НДС. Все это будет работать в пользу роста инфляции: чем слабее рубль, тем она выше. Плюс неизвестно еще, что будет с ценами на нефть.

Получается, факторов, влияющих на инфляцию, набирается все больше. Правительство уже задумалось об этом, и в прогнозе по инфляции на 2019 год фигурирует цифра 4,3%. В 2017 году инфляция была рекордно низкая: 2,5%».

Степан Гончаров, социолог «Левада-центра»:

«Любое повышение стоимости услуг, которые оказываются населению, будет вызывать недовольство у людей. Но другой вопрос — какие последствия это может иметь. Пока прогнозов делать нельзя. Например, все ожидали, что будут какие-то крупные протесты после объявления о повышении пенсионного возраста. Протесты были, но их было немного. Мне кажется, власти опасались гораздо более серьезных выступлений. Об этом говорит и то, что Владимир Путин свое последнее слово пока не сказал. Мощная информационная кампания, которой сопровождается пенсионная реформа, явно была рассчитана на то, что люди будут возмущаться гораздо сильнее.

С НДС, возможно, будет такая же история. Россияне в значительной степени уже привыкли, что их уровень жизни постепенно снижается. Ожидали протестов и после того как рубль упадет, и после того как санкции введут. Но ничего этого не произошло. Есть, наверное, какое-то несоответствие действительности общим представлениям об общественном договоре, согласно которому государство должно оказывать услуги в обмен на политическую власть. Очевидно, что государство может сколько угодно отступать от этого договора, и общество мало что может ему противопоставить.

Недовольство есть, оно копится. В какой-то момент это может сыграть свою роль — когда появится, допустим, альтернативная политическая сила, которая попытается сыграть на этих острых темах. Но пока левые и прочие оппозиционеры не могут канализировать это недовольство и конвертировать его в свой политический успех. А, возможно, и задачи такой перед собой не ставят».