Рычаги управления уходят из рук Лукашенко 13 16.08.2018, 9:50

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Фото: AFP

Время «идей» правителя прошло.

Руководство правительства Беларуси вряд ли может быть заменено сегодня в полном составе.

Такое мнение в интервью Thinktanks.by высказал экономист, руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

О намерении отправить в отставку руководство правительства Лукашенко заявил 14 августа во время совещания о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района.

Как сообщает пресс-служба диктатора, он распорядился "на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован. Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!".

Поводом для столь жестких заявлений стало невыполнение поручений по развитию Оршанского района, причиной которого Лукашенко назвал "пофигическое отношение правительства к его поручениям". Прямо во время совещания в отставку были отправлены министры промышленности и архитектуры и строительства.

Идею финансирования экономики за счет ренты из России реализовать все сложнее

«Хотя некоторые министры вполне могут быть заменены, поменять сразу все руководство правительства сложно. Сейчас слишком много реформ, проектов и изменений завязано на людей, которые там работают на уровне премьера и руководителей министерств. Попытка поменять их на полпути плохо отразится на реализации этих проектов. К тому же, руководство правительства особенно не на кого заменить», - сказал Владимир Ковалкин.

Он уточнил, что в частности, на действующее руководство правительства завязан проект по реформе управления госфинансами, который реализует Минфин совместно с Всемирным банком. К тому же, сегодня ведется работа по решению проблем с долгами предприятий, выданных под гарантии правительства, а в скором времени предстоит еще и запуск БелАЭС. «В этих условиях сложно поменять всех одним махом», - считает эксперт.

По мнению Владимира Ковалкина, причины столь жесткой критики правительства связаны со сложной ситуацией в экономике и отсутствием идей, которые гарантированно привели бы к ее улучшению.

«Мы уже не первый год наблюдаем кризис идей. Основной идеей Лукашенко было извлечение ренты из дружбы с Россией, однако начиная с 2007 года реализовать ее становится все сложнее. В итоге перестало хватать ресурсов для продолжения крупных инвестиций в госсектор. Предыдущее правительство долго смотрело на правителя в надежде, что он даст им новые идеи. Но это время прошло. Правительство стало жить собственной жизнью, пытаясь проводить более взвешенную политику в денежно-кредитной и фискальной сферах. Рычаги ручного управления уходят у Лукашенко из рук», - сказал Владимир Ковалкин.

Правительство делает небольшие шаги в направлении более взвешенной политики

Эксперт считает, что сегодня идеи по развитию белорусской экономики есть у МВФ, Всемирного банка, у независимых аналитиков, отчасти – у правительства и представителей банковской системы.

В частности, он отметил: «Есть программа, которая была разработана совместно с МВФ. И хотя правительство официально отказалось от ее реализации, эта программа во многих вопросах является ориентиром, поскольку других идей нет. Также сегодня реализуются небольшие программы со Всемирным банком. Крупные международные организации проводят для правительства обучающие программы. Началось сокращение господдержки неэффективных предприятий, в промышленность и агропромышленный сектор перестали сбрасывать неконтролируемые деньги. В большинстве экономических и социально-экономических министерств происходят небольшие изменения, которые стороны пока, возможно, не очевидны. Невозможно поменять систему и мышление чиновников одним махом, но небольшие шаги в направлении более взвешенной политики все же делаются».