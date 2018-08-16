В Чикаго столкнулись два пассажирских самолета
- 16.08.2018, 9:57
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Специалисты выясняют причины происшествия.
В аэропорту американского Чикаго столкнулись два пассажирских самолета авиакомпании United Airlines.
Как сообщает телеканал CBS Chicago, один из лайнеров отъезжал от выхода С30 и столкнулся со вторым самолетом, припаркованным у выхода С28. У обоих самолетов повреждены крылья.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Специалисты выясняют обстоятельства и причины происшествия.
ALERT: Two aircraft on the ground at Chicago O'Hare collided. @ORDInsider pic.twitter.com/r4gTkrYGLk— Flight Alerts ⚠ (@FlightAlerts777) 15 августа 2018 г.