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В Чикаго столкнулись два пассажирских самолета

  • 16.08.2018, 9:57
  • 1,947
Фото: Flight Alerts

Специалисты выясняют причины происшествия.

В аэропорту американского Чикаго столкнулись два пассажирских самолета авиакомпании United Airlines.

Как сообщает телеканал CBS Chicago, один из лайнеров отъезжал от выхода С30 и столкнулся со вторым самолетом, припаркованным у выхода С28. У обоих самолетов повреждены крылья.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты выясняют обстоятельства и причины происшествия.


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