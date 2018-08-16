закрыть
16 августа 2018, четверг, 11:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«I’ll be back»: Спустя 20 лет белорус встретился с принимавшей его канадской семьей

  • 16.08.2018, 10:09
Слева направо: Брайан Аллард, его дочь Шантель, Слава Долгановский и Синди Аллард. Фото: baytoday.ca

Белорус сейчас уже женат и работает тату-мастером.

Славе Долгановскому было тогда всего 8 лет, но он помнит свою последнюю детскую поездку в Норт-Бэй, словно это было вчера, пишет канадское издание Bay Today.

«Так как я художник, то имею зрительную память, и помню многое, – говорит Слава. – Людей, дома, других чернобыльских детей. Я даже был здесь в ресторане, и запомнил тот вкус».

Долгановский – один из тех белорусских ребят, которые приезжали в Норт-Бэй по программе «Дети Чернобыля» летом 1996-го, 1997-го и 1998 года.

Он был здесь два раза один, затем со своим братом. И каждый раз его принимала семья Аллардов.

Несмотря на то, что со времени последнего визита прошло 20 лет, Слава обещал вернуться. «Сказал «I’ll be back», совсем как Терминатор», – вспоминает Брайан Аллард.

Белорус сейчас уже женат и работает тату-мастером в Беэр-Шеве, Израиль, недалеко от Сектора Газа.

Сегодня Долгановскому 28, но он все еще помнит, как огорчился, узнав, что больше не поедет в Канаду по этой программе. Алларды тоже были расстроены.

«Нам сказали, что 3 года достаточно для каждого отдельного ребенка, и хотя мы этого понять не могли, у них были свои аргументы», – говорит Брайан.

На Славе же то решение сказалось куда более серьезно. Настолько, что мальчик на 6 месяцев впал в глубокую депрессию и едва не попал из-за нее в больницу.

«Когда мама сказала, что не смогу больше поехать в Канаду, стал обвинять себя, что сделал там что-то плохое, – говорит он. – Под Новый год вместо подарка всегда просил ее о такой поездке».

Несколько лет Долгановский и Алларды общались слабо, время от времени посылая друг другу письма. Но когда появился Skype, связь снова окрепла, а затем родился план опять вернуться в Норт-Бэй.

Улица Мэйн-стрит в городе Норт-Бэй, канадская провинция Онтарио. Фото: Ccyyrree, wikimedia.org

И воссоединение состоялось, причем для этого из Ванкувера приехали теперь уже взрослые дети Синди и Брайана Аллардов – дочь Шантель и сын Шон.

Брайан говорит, что когда увидел Славу в аэропорту, расчувствовался. «Объятия были довольно крепкие и очень долгие», – едва сдерживает слезы он, вспоминая тот момент.

Долгановский рассказывает, что возвращение в Норт-Бэй для него было словно сказочный сон.

«Всю жизнь мечтал вернуться сюда, – объясняет белорус. – Думаю, это стало лучшим подарком: я снова здесь, все живы, и я могу обнять и поцеловать их».

И хотя воссоединение после столь долгой разлуки стало таким особенным моментом, две семьи надеются, что следующий приезд Славы будет уже не через 20 лет.

Более того, тот признается: надеется, что однажды найдет способ привезти в Канаду свою дочь и жену, чтобы остаться здесь жить постоянно.

Слава говорит, что между ним и Аллардами возникла сильная связь.

«Есть разница между тем, как мы были в других странах, и как мы были здесь, – продолжает он, отмечая, что после Канады ездил по программе «Дети Чернобыля» еще в Ирландию и Италию.

«Дети всегда чувствуют, где им действительно хотят помочь. Мы останавливались в домах миллионеров, но в этой семье было по-другому – здесь все шло от сердца», – добавляет Долгановский.

«Это была настоящая любовь. Я чувствовал, что они любили меня, как своего собственного ребенка», – подытоживает он.


популярное за неделю

Мнение

Вляпались
Вляпались Лилия Шевцова
«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович