На краю Солнечной системы нашли «водородную стену» 16.08.2018, 9:12

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Зонды обнаруживают в космосе по‑настоящему неожиданные объекты.

На краю Солнечной системы робозонды по‑прежнему находят по‑настоящему неожиданные объекты.

Вот теперь New Horizons, который сейчас летит в Пояс Койпера, обнаружил массивное формирование, которое ученые назвали межзвездной «водородной стеной», пишет popmech.ru.

Космический барьер засекли с помощью Alice, компактного ультрафиолетового телескопа и спектрометра, установленного на New Horizons. Главной целью Alice до этого был сбор информации об атмосферных условиях на Плутоне.

Но теперь инструмент зафиксировал необычный источник ультрафиолетового света. В новой статье, опубликованной в Geophysical Research Letters, ученые предположили, что свет рассеивается целой «стеной водорода».

Если этот таинственный свет действительно является результатом водородной стены, то она, как полагают ученые, может быть сформирована межзвездными ветрами, встречающими солнечный ветер нашей системы. Команда New Horizons планирует продолжать изучение этого отдаленного региона с помощью Alice около двух раз в год.

Ученые предполагают, что в той области есть что-то еще, какой-то дополнительный источник яркости, но сказать точно, что это может быть, пока не могут.

В 2013 году аппарат Voyager 1 пересек барьер Солнечной системы, став первым объектом, сделанным человеком, который достиг межзвездного пространства. Для этого Voyager 1 понадобилось почти 40 лет. Данные, полученные аппаратом, совпадают с наблюдениями Alice. С каждым годом New Horizons будет приближаться все ближе к краю Солнечной системы и достигнет его примерно в 2040 году.