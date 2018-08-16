10 вдохновляющих фильмов о спорте 1 16.08.2018, 10:19

Кадр из фильма Форрест Гамп

Они помогут не только выйти на пробежку, но и о многом задуматься.

Никак не можете заставить себя выйти на пробежку? Мы вам поможем! Ловите список фильмов о беге, которые заставят вас не только бежать, но и много думать.

Спорим, что вы не видели хотя бы три картины из этого списка, пишет спортсмен-любитель Ирина Баранская для «Нового времени».

Огненные колесницы (Chariots of Fire, 1981 год)

Британская спортивная драма, снятая Хью Хадсоном. Сюжет основан на реальной истории двух британских атлетов, участвующих в летних Олимпийских играх 1924 года в Париже — Гарольда Абрахамса и Эрика Лидделла по прозвищу “Летучий Шотландец”.

Бегущий человек (The Running Man, 1987 год)

Это не совсем типичный фильм о беге. Но, если вы вдруг забыли, это фильм, в котором герой Арнольда Шварценеггера постоянно бежит. Ведь главный приз этого смертельного шоу — свобода. Только по дороге к ней нужно не просто обогнать соперников, но ещё и избавиться от профессиональных и кровожадных убийц. Фильм в лучших традициях того времени — большой и сильный Шварц крушит любое препятствие на своём пути, будь это стена или наёмный убийца. Ну и, конечно же, бежит.

Форест Гамп (Forrest Gump, 1994 год)

Еще один фильм не совсем о беге. Но момент, когда мальчик с проблемной спиной и специальными растягивающими скобами на ногах начинает быстро бежать, спасаясь от хулиганов под крики “Беги, Форест, беги!”, запомнился всем. После этого он начинает передвигаться исключительно бегом. С тех пор он много бегал. Очень много. Так много, что просто взял и пересёк штат Алабама. Вообще, у Фореста получалось все, за что бы он ни взялся.

Беги, Лола, Беги (Run Lola Run, 1998 год)

Парень Лолы, Манни, только что провернул контрабандную сделку и ему осталось всего лишь доставить 100 тысяч марок своему боссу Ронни. Лола обещала подвезти его до условленного места на своём мотороллере. Но его угнали, и Манни пришлось воспользоваться подземкой. Он совершает роковую ошибку — забывает пакет с деньгами в вагоне метро. Манни заходит в таксофон и объясняет Лоле: если он не раздобудет деньги, то его убьют. Лола решает найти деньги, но до срока осталось двадцать минут. Все, что ей остается — бежать и импровизировать на ходу.

И она бежит. Бежит, практически не останавливаясь и решая проблемы на бегу в самом прямом смысле этого слова.

Без предела (Without Limits, 1998 год)

Биографический фильм о жизни легенды Орегона, Стива Префонтейна и его отношениях с тренером Биллом Боуэрманом, который позже стал одним из со-основателей компании Nike INC.

Дух марафона (Spirit of the Marathon, 2007 год)

Фильм о том, как шесть бегунов, трое из которых не являются профессиональными спортсменами, готовятся к Чикагскому марафону 2005 года. Вы узнаете историю Чикагского марафона и другие интересные исторические факты, увидите интервью с известными спортсменами и с головой окунетесь в океан человеческих эмоций, мыслей и переживаний.

Поверьте, на это стоит посмотреть

Desert Runners (2013 год)

Документальный фильм о группе бегунов, которые проходят серию одних из самых сложных гонок — ультрамарафон 4 Desert (Четыре пустыни). Они должны преодолеть 250 км за 7 недель на четырех континентах — пустыни Атаками, Гоби, Сахара и ледяная пустыня Антарктика. Поверьте, на это стоит посмотреть, и тогда ваши первые 5 км покажутся совсем простым и маленьким шагом к чему-то действительно великому и большему.

Марафон Баркли (The Barkley Marathons, 2014 год)

Документальный фильм о стомильном марафоне через леса и горы штата Теннеси. За всё время существования этой гонки её смогли пройти до конца всего 15 человек. История у этого марафона тоже довольно интересная. Убийцу Мартина Лютера Кинга Джеймса Эрл Рея посадили в тюрьму, из которой он сбежал. Но ему удалось пройти всего лишь 8 миль до того, как полиция поймала его. Глядя на эту историю молодой Гарри Кантрелл заявил, что смог пройти бы по меньшей мере 100 миль. Именно в этот момент родилась одна из самых безумных гонок мира — Марафон Баркли.

Тренер (McFarland, USA, 2015 год)

Фильм основан на реальной истории победы школьной команды городка Макфарланд в чемпионате штата Калифорния 1987 года по легкоатлетическому кроссу. Тренеру досталась футбольная команда, у которой гораздо лучше получается просто бегать, чем играть в футбол. Он решает организовать школьную команду по кроссу и, отобрав в неё самых способных бегунов, приступает к подготовке к соревнованиям.

Бостон (Boston, 2017 год)

Новый документальный фильм о Бостонском Марафоне, включая и последние трагические события в 2013 году.