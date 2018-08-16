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Первая жертва «безвиза»: в Гродно англичанина высадили из автобуса за отсутствие шенгена

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  • 16.08.2018, 10:27
  • 1,748

Уезжал из Беларуси англичанин спешно на такси.

Незнание не освобождает от ответственности, твердят нам в каждой службе, а вот о том, что знания все-таки должны быть, хотя бы маломальские, упомянуть забывают.

Так на днях в Гродно попал в просак водитель международного рейсового автобуса, а пострадал из-за этого иностранец, пишет kp.by.

Англичанин-турист приехал в Беларусь, воспользовавшись так называемым «безвизом», а уехать не смог из-за… отсутствия визы. Водитель автобуса «Гродно-Лодзь», проверяя паспорта, вспомнил, что за провоз через границу пассажира без соответствующих документов, ему грозит штраф 3000 евро. А потому, не найдя в паспорте путешественника из Великобритании заветного шенгена, без колебания выставил того из автобуса.

Англичанин остался «у разбитого корыта»: почти ночью на вокзале в русскоговорящем Гродно, да и еще срок безвиза заканчивался в эти же сутки.

Покидать Синеокую иностранцу пришлось в спешке: на такси в литовский Друскининкай за 50 евро.


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