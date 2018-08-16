Российский рубль возобновил падение на фоне бегства продавцов валюты с рынка 16.08.2018, 10:36

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Ремиссия недолго гостила на финансовом рынке РФ.

На торгах в среду рубль возобновил падение и растерял больше половины роста, показанного накануне, пишет finanz.ru.

На фоне растущего спроса на подешевевшую валюту и резкого падения количества желающих ее продать курс доллара на МосБирже подскочил на 1,02 рубля за 4 часа торгов и к 14.30 мск достиг 67,36 рубля.

Евро подрожал на 1,05 рубля - до отметки 76,1850.

В обеих валютных парах количество покупателей в разы превышает число продавцов. К началу пятого часа сессии биржей было зарегистрировано 1120 заявок на приобретение долларов с расчетом "завтра" и лишь 522 - на их продажу.

В паре с расчетами "сегодня" дисбаланс оказался практически пятикратным и превысил показатели валютной паники прошлой недели: 800 заявкам на покупку и лишь 166 - на продажу, следует из данных Quik.

Аналогичная картина сложилась на торгах евро: в паре с расчетом "завтра" спрос превышал предложение в 2,2 раза, а расчетом "сегодня" - более чем в 5 раз (188 заявок против 35).

Не удалось нащупать "дно" и рынку российского госдолга, который продолжает скользить вниз под давлением зарубежных продавцов: индекс RGBI, отслеживающий цены долговых бумаг правительства РФ, обновил минимум с марта 2017 года на отметке 135,34 пункта.

Против рубля продолжают играть нерезиденты: они приносят на рынок валюту, через операции своп меняют ее на рубли, которые используют для спекулятивной покупки долларов. Эта схема продолжает работать, о чем свидетельствует повышенный спрос на рублевую ликвидность на межбанковском рынке, который толкает вверх процентные ставки, отмечает в обзоре Райффайзенбанк.

Масла в огонь подливает падение нефтяных котировок ниже 72 долларов за баррель Brent и отсутствие каких-либо позитивных сигналов с мировых рынков, говорит аналитик "БКС Брокер" Анастасия Попова: "Риски эскалации торгового конфликта США и Китая никуда не делись, пикировка между Анкарой и Вашингтоном может привести к усугублению кризиса в Турции и спровоцировать бегство от риска, да и угроза введения новых антироссийских санкций со стороны США никуда не делась".

Накануне конгресс официально опубликовал новый санкционный законопроект, который запрещает инвестировать в российский госдолг и предлагает объявить вне закона любые транзакции с одним или несколькими госбанками.

"Введение запрета на покупку нового госдолга однозначно повысит стоимость заимствований для Минфина, что ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет. Про блокировку корсчетов российских госбанков в американских и говорить нечего. Если до этого дойдёт, то это тоже будет означать дополнительные издержки для экономики", - отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

"Весь этот набор ограничений неизбежно будет иметь негативный макроэкономический эффект, что ещё более усугубит и без того стагнирующую ситуацию в экономике", - добавляет он.