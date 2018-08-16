Чем закончились громкие коррупционные дела в Барановичах 16.08.2018, 10:47

За последние два года Барановичи не раз «гремели» на всю страну из-за коррупционных преступлений.

Директор «Коммунтеплосети» и инспектор «Госпромнадзора» были задержаны за получение взяток, а трех бывших сотрудниц управления по труду, занятости и соцзащите горисполкома заподозрили в хищении бюджетных средств. Intex-press узнала, чем закончились эти истории.

Ждут помилования

В сентябре 2017 года задержали бывшего начальника отдела содействия занятости управления по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома и двух его главных специалистов. По данным правоохранительных органов, задержанные в 2016 году организовали незаконную схему получения взяток и хищения бюджетных средств: за вознаграждение подозреваемые оформляли ремесленниками безработных, которые состояли на учете в управлении, и выделяли им субсидии из бюджетных денег на развитие ремесленной деятельности в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. Следственный комитет тогда возбудил уголовные дела сразу по трем статьям: «Хищение путем злоупотребления служебным положением», «Получение взятки» и «Принятие законного вознаграждения».

Но в итоге им инкриминировали только хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Следствие по этому делу было завершено в феврале 2018 года, сообщил Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области. Дело передали в прокуратуру для направления в суд, но подозреваемые написали ходатайство о помиловании президенту.

Точка в этой истории пока не поставлена. Как правило, подобные ходатайства рассматриваются от 6 до 9 месяцев, сообщила Светлана Пасемко, старший помощник Барановичского межрайонного прокурора.

До суда не дошло

В том же сентябре 2017-го информагентство БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома сообщило о задержании ведущего государственного инспектора Барановичского сектора надзора и экспертизы Брестского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС. Мужчину задержали в Ляховичах, якобы при получении крупной взятки. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по соответствующей статье, инспектора задержали, провели обыск и наложили арест на имущество.

Но дело до суда не дошло.

– Уголовного дела никакого нет. Был материал проверки, факт не подтвердился, – сообщил Дмитрий Иванюк.

Следствие продолжается

Самым громким и резонансным коррупционным делом этого года в Барановичах стало задержание в феврале при получении взятки директора КУПП «Барановичи Коммунтеплосеть». Его задержали средь бела дня на улице Брестской в лучших традициях криминальной хроники: на глазах у зевак милиционеры в масках заломили мужчине руки и уложили на капот автомобиля. В машине правоохранители нашли конверт с крупной суммой денег (корреспондент, которая присутствовала при задержании, насчитала порядка 3000 рублей), которую он якобы получил в качестве взятки от некой коммерческой структуры. От официальных комментариев сотрудники правоохранительных органов и в момент задержания, и после него воздержались.

Сейчас по этому делу продолжается следствие. Как стало известно журналистам из собственных источников в правоохранительных органах, в ходе следствия выявлены дополнительные факты преступной деятельности бывшего директора «Коммунтеплосети». Дело расследует центральный аппарат Следственного комитета РБ.