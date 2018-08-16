Решилась судьба питона, которого поймали в детском саду в Минске 16.08.2018, 10:58

Фото: МЧС

Змея принадлежала жителю столицы.

На территории детского сада №292 на улице Уборевича 15 августа ползал 4-метровый тигровый питон. Об инциденте сообщили в МЧС.

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На ул.Уборевича,14 (тер. Ясли-сад №292) отловили тигрового питона( ему около 5 лет, 4 м, 8 кг). С ним все в порядке, его осмотрели. Хозяин, найдись и позвони работнику зоопарка (+375297685959, Алевтина Геннадьевна).Питомец ждёт тебя! pic.twitter.com/bhRLQYwKIx — МЧС Минска (@112MINSK) 15 августа 2018 г.

Тигровый питон принадлежит жителю Минска. Он купил питона в зоологическом магазине столицы и держал дома в качестве домашнего животного. Сейчас минчанин уже забрал питона к себе, сообщает belsat.eu.

Представитель зоопарка, куда отвезли питона работники МЧС, сказала belsat.eu, что ничего страшного в том, что произошло, не было.

«Убежать может любое животное. И собаки бегут, и кошки, и попугаи летят. Это так пишут в интернете, что 4-метровый питон, и поэтому страшно. На самом деле, это не большая длина для тигровых питонов. На людей он не бросается, с такими питонами люди в парках фотографируются. Угрозы для человеческой жизни не было. Большая собака опаснее для людей, чем такой питон», – рассказала Алевтина.

По словам представительницы зоопарка, никаких неприятных инцидентов с участием питона не произошло и отловили его очень быстро.