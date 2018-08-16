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«Страх и зависть пронизывают всю систему Лукашенко»

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  • 16.08.2018, 11:07
  • 4,713

Диктатор вошел в тупиковую ситуацию с точки зрения управления страной.

Очередная инспекция Лукашенко, на этот раз в Оршу, закончилась очередным же разгромным совещанием с раздачей "кнутов".

На эту тему "Ежедневник" поговорил с доктором экономических наук, профессором Петром Никитенко.

- Как оцениваете очередной разнос, который устроил руководителям правительства и министерств Лукашенко?

- Все эти разговоры, которые проходят на таких совещаниях, они правильные по внешней стороне, а по глубине - не ведут к какому-либо результату. Причина не в людях, они исполнительные, законопослушные граждане. Но они работают в рамках системы. Они созданы только для того, чтобы действующая система укреплялась.

- Получается, что поручение Лукашенко при любых исполнителях не могло быть выполнено?

- При нынешней системе, где господствует собственность государственная, а все остальные выступают как наемные работники, в том числе и Лукашенко, такой результат, какой мы видим в Орше - он объективен. Другого и не могло быть. Сколько здесь не перетасовывай кадры - движения вперед не будет. Пора сегодня уже принимать коренные меры для изменения всего механизма функционирования экономики. Но к сожалению, этим никто не хочет заниматься, так как большой риск. Кроме того, эти люди, они не несушки по своей сути, они не могут нести яйца. А даже если кто-то и может, то боится снести это самое яйцо. Страх и еще зависть - эти два показателя пронизывают всю систему.

Поэтому мы вошли в тупиковую ситуацию с точки зрения управления системой. Систему нужно менять, и менять по многим направлениям. Если этого не сделать, то мы и дальше будем также телепаться, может быть до более худшего варианта.

- За последние 10 лет не могу припомнить ни одного ключевого поручения Лукашенко, касающегося развития какого-то региона или отрасли, которое было бы не было провалено...

- Ну конечно, они объективно будут провалены. По сути все эти поручения противоречат действующей системе. Он сказал, а дальше ведь должен механизм разворачиваться, который должен поддерживать его слова. А этого механизма то и нет. Он приехал в Оршу и сказал, что нужно ею заниматься. Нет вопросов. Я хорошо знаю Оршу, ее нужно развивать. Но как это сделать? Система выстроена так, что главное красиво отчитаться: бумажки написали, положили и все на этом. Реально что-то делать - страшно.

- И что будет дальше, отставка правительства? Изменится ли что-то от этого?

- Ну, очередной шаг будет сделан. Посадят новых. Может быть дадут им больше прав - рискованных и ответственных. Хотя и у этих тоже были эти права, но сам механизм не дает им их реализовать. Они работают под страхом, а страх - это не лучшая мотивация. Да где-то, возможно, и нужно использовать страх, но ни как систему. Поэтому, по сути, ничего не изменится.


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