Поляки Гродненщины отметили годовщину «Чуда на Висле» 3 16.08.2018, 11:22

Несколько десятков жителей Гродно почтить память погибших в разные годы польских солдат.

Несколько десятков гродненских поляков в среду 15 августа пришли на военное кладбище в Гродно, чтобы почтить память погибших в разные годы польских солдат, пишет hrodna.life.

В этот день отмечается День польской армии. История праздника берет свое начало в 1920-м году, во времена Советско-польской войны.

Так называемое «Чудо на Висле» случилось 98 лет назад, когда польская армия остановила советский поход на Европу. Под Варшавой солдаты смогли отбить атаку большевиков, а уже 16 августа пошли в контратаку. 20 сентября противник уже был отброшен под Гродно, где произошла еще одна битва, получившая название «Битва на Немане».

Война закончилась 18 марта 1921 года подписанием Рижского мирного договора между Польшей и СССР.