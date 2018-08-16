Спутник сфотографировал, как Россия испытывает новое «супероружие»15
- 16.08.2018, 11:16
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Стали известны точные координаты места.
Боевая позиция новейшего российского лазерного комплекса «Пересвет» находится около города Тейкова в Ивановской области (широта 56.898855°, долгота 40.578283). Здесь же располагается позиция 2426-й технической ракетной базы 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН, сообщает военный блог «Центра анализа стратегий и технологий».
Специалисты предполагают, что пуски ракеты «Буревестник» производились с 4-го Государственного центрального межвидового полигона, известного в народе как «полигон Капустин Яр». Вероятно, что именно на этой площадке осуществлялись первоначальные испытания МКР, а сама площадка продолжает использоваться для отработки компонентов комплекса и обучения военного персонала.
Также можно предположить, что именно на этой площадке будет развернуто опытно-боевое дежурство стратегического комплекса с МКР «Буревестник» по окончании испытаний. Стартовая позиция оборудована заглубленным хранилищем топлива, сдвижным укрытием для пусковой установки и площадкой для размещения контейнеров и техники обеспечения испытаний и пусков.
Название «Буревестник» носит низколетящая, малозаметная крылатая ракета, оснащенная ядерной боевой частью, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата.
По утверждению Минобороны России, «Буревестник» — это супероружие, неуязвимое для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО.