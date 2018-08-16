Георгий Наваловский: Когда «Динамо» разгромило «Зенит», я был на седьмом небе от счастья 2 16.08.2018, 11:30

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Георгий Наваловский

Фото: Pressball.by

Новобранец минского «Динамо» удивился, насколько растерянными выглядели питерцы в минской встрече.

Новобранец минского "Динамо" Георгий Наваловский в разговоре с Pressball.by перед ответным матчем с "Зенитом" удивился, насколько растерянными выглядели питерцы в минской встрече.

- Крупная победа над "Зенитом" наделала много шуму как в Беларуси, так и в России. Какова была ваша реакция?

- Как говорится, был на седьмом небе от счастья. Наши ребята сыграли очень сильно. Не помню, чтобы футболисты "Зенита" выглядели такими растерянными, как в первом тайме. Они просто пребывали в шоке! Я ведь и играл против питерской команды, и едва ли не все их матчи видел по телевизору. Думаю, зенитовцы до сих пор не верят, что такое могло с ними произойти. Все-таки клуб богатейший в России, один из главных фаворитов премьер-лиги, единолично лидирует в недавно стартовавшем чемпионате. Но в футболе главное — не сумма твоего контракта, а желание, самоотдача. Без этих качеств и более высокое мастерство не выручит.