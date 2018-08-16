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«Без охраны Коржич не мог выйти из палаты»

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  • 16.08.2018, 11:51
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Александр Коржич

В один из дней 21-летнего солдата охранял обвиняемый Барановский.

16 августа в суде Московского района начинается седьмое выездное заседание Миноблсуда, который рассматривает дело о гибели 21-летнего Александра Коржича в учебном центре в Печах, передает «Еврорадио».

На скамье подсудимых трое сержантов — Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич. Их обвиняют в получении взятки (ч. 1, 2 статьи 430-й УК РБ) и превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 статьи 455-й УК РБ). А Барановского — ещё и в краже (ч. 1 ст. 205).

Офицеров на скамье подсудимых нет, а в обвинении фигурируют, как выразилась мать погибшего рядового Светлана Коржич, “одни “Роллтоны”, кофе и сигареты”.“За “Роллтон” не убивают”, — сказала женщина журналистам в перерыве первого дня судебного заседания.

На заседаниях продолжается допрос потерпевших солдат. Накануне один из них рассказывал, что, во время нахождения в медроте к Александру приставили охрану. Без неё он даже не мог покинуть палату. В один из дней Коржича охранял обвиняемый Барановский.

Тело Саши Коржича нашли в петле в подвале медицинской роты воинской части 3 октября 2017 года. Рядовой провисел в петле семь дней. У солдата были связаны ноги, а на голову надета майка. Расследование длилось полгода. 19 апреля Следственный комитет сообщил, что Коржича довели до самоубийства сослуживцы. Мать рядового в эту версию не верит, а потерпевшие солдаты говорят, что у Коржича не было причин сводить счёты с жизнью.

Казаченко рассказывает про конфликт с Вяжевичем. Рядовой запутался в том, кем для него по службе являлся обвиняемый. Сержант в клетке рассмеялся и покачал головой. В один из дней Вяжевич заступал в наряд на КПП. При себе у него была резиновая палка, которой в левую часть бедра он ударил шедшего мимо рядового Казаченко. За что – потерпевший не помнит.

Гособвинитель Шерснёв спрашивает у парня, что ему известно о нахождении Александра Коржича в медроте. В то время Казаченко лежал в медпункте. С Коржичем он встретился в очереди на анализы в медицинской роте и из разговора понял, что Александра в этот день оттуда выписывают.

"Мы вышли из медроты, построились. Коржич вышел, сказал, что его выписывают. Сержант, который сопровождал нас, взял его в строй, но до медпункта Коржич не дошёл. Убежал или что – я не знаю", – рассказывает потерпевший. В строю, по его словам, было около 15 человек. Сержанта, который вел рядовых и шел в начале строя, он не знал, так как тот был из другого подразделения.

Однажды Вяжевич приказал Казаченко принять упор лёжа и начать отжиматься за то, что тот зашёл в канцелярию без стука. Рядовой отказался, так как "счёл это незаконным".

Однако потерпевший думает, что Вяжевич заставлял его отжиматься из-за ситуации, которая произошла накануне.

"Я готовился ко сну и тут ко мне подошёл Вяжевич, сказал идти убирать туалет. Я отказался. Тогда он сказал отжиматься и я снова отказался. Он сказал лечь спать", – вспоминает Михаил.

На седьмой день заседания КПП со входа в зал суда убрали. Потерпевших солдат – шесть человек. Еще несколько человек в штатском. Обвиняемые солдаты в клетке перебирают бумажки, что-то записывают и слушают Михаил Казаченко, который сегодня первым начал давать показания.

Из обвиняемых самым серьёзным кажется Барановский. Во время всех заседаний он сидит на первой скамье, а Вяжевич и Скуратович – на второй, в метре друг от друга. Скуратович чаще внимательно вглядывается в потерпевших и порой даже задаёт вопросы. Вяжевич, в отличие от "коллег", улыбается. Сегодня защищать его пришёл новый адвокат.


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