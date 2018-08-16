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Что делать, если срок действия вашего паспорта истек

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  • 16.08.2018, 11:59
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Сколько действует паспорт?

Отделение по гражданству и миграции Горецкого РОВД напоминает, что основным документом, удостоверяющим личность гражданина, является паспорт. Каждый гражданин Беларуси по достижении 14 лет обязан получить документ, подтверждающий личность, и следить за сроком его действия, пишет сайт horki.info.

Сколько действует паспорт?

Этот документ выдают сроком на десять лет. Для детей, не достигших возраста 14 лет, срок действия паспорта – пять лет. Если эти сроки истекли, в обязательном порядке необходимо произвести замену паспорта.

Обращаем ваше внимание, что паспорта, полученные до 2012 года сроком действия более десяти лет, по-прежнему остаются действительными.

Просроченный паспорт не является документом удостоверения личности. По нему вы не имеете права совершать какие-либо операции, в том числе путешествовать.

Что нужно для обмена?

Процедура обмена паспорта с истекшим сроком действия производится в подразделении по гражданству и миграции органов внутренних дел, а также в организациях, уполномоченных на ведение паспортной работы.

Туда владелец паспорта должен прийти со следующим пакетом документов:

- заявление;

- паспорт, подлежащий обмену;

- четыре цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 40 х 50 мм (одним листом);

- свидетельство о рождении заявителя;

- свидетельство о рождении ребенка заявителя – в случае, если заявитель имеет ребенка, не достигшего 18-летнего возраста;

- свидетельство о заключении брака – в случае, если заявитель состоит в браке;

- свидетельство о расторжении брака либо копия решения суда о расторжении брака – в случае расторжения брака заявителем;

- свидетельство о смерти либо копия решения суда об объявлении гражданина (гражданки) умершим (ей) – в случае смерти супруга (супруги) заявителя;

документ, подтверждающий внесение платы.

Сколько это стоит?

Изготовление нового паспорта по стандартной процедуре займет один месяц.

Размер платы, взимаемой при обмене паспорта, равен одной базовой величине – на сегодня это 24,5 руб. Лицам, не достигшим 14 лет при первичном и повторных оформлениях, документ выдается бесплатно. Дополнительная плата взимается с заявителей, которые хотят оформить паспорт в ускоренном порядке (15 дней) – одна базовая величина.

Что грозит за просроченный паспорт?

Гражданам, которые забыли обменять свои недействительные паспорта или не желают этого делать по какой-либо причине, необходимо помнить об ответственности.

В соответствии с частью 3 статьи 23.53 КоАП Республики Беларусь за отсутствие документа или проживание по недействительным документам, удостоверяющим личность, граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа до четырех базовых величин (до 98 руб.).


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