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Семь уникальных рецептов, чтобы всегда быть в тонусе

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  • 16.08.2018, 12:18
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Эффективные методики и рецепты на основе природных целебных средств.

Многие современные люди стали жаловаться на постоянную усталость, от которой невозможно избавиться даже после сна – это может говорить о синдроме хронической усталости, неприятном состоянии нашего организма, при котором человек продолжительное время ощущает непреодолимое состояние усталости, апатии и слабости, пишет orthodox.od.ua.

Причинами такого состояния могут быть как банальное переутомление, нарушение сна и режима питания, так и серьезные депрессии. Избавиться от состояния постоянной усталости вам помогут эффективные методики и рецепты на основе природных целебных средств.

Как избавиться от усталости? – уникальные рецепты:

1-й рецепт исцеления: лимон, мед и грецкие орехи

Необходимо один стакан очищенных грецких орехов и один лимон измельчить, добавить стакан натурального меда, тщательно перемешать. Принимать целебное средство следует по одной столовой ложки три раза в день.

2-й рецепт исцеления: виноградный сок

Необходимо принимать по две столовые ложки свежего виноградного сока за полчаса до еды, либо съедать горсть винограда.

3-й рецепт исцеления: целебный состав

Необходимо смешать стакан молока и одна чайную ложек аптечной ромашки, довести до кипения, после чего держать отвар на слабом огне 10-15 минут, снять с огня и дать немного остыть, добавить одну столовую ложку меда, процедить и выпить за 40 минут до отхода ко сну.

4-й рецепт исцеления: хвойный отвар

Необходимо две столовые ложки измельченной сосновой хвои залить 300 мл воды, довести до кипения и держите состав на среднем огне двадцать минут, после чего снимите отвар с плиты и процедите его, после того, как он немного остынет, добавьте к нему три столовые ложке меда и тщательное перемешайте. Принимать целебный отвар следует по одной столовой ложки три раза в день за полчаса до еды.

5-й рецепт исцеления: сон, отдых и свежий воздух

Не забывайте о том, что основной причиной появления хронической усталости являются постоянные стрессы. Старайтесь нормализовать свой образ жизни, высыпайтесь, уделяйте время прогулкам на свежем воздухе. Полностью откажитесь от приема спиртных напитков, крепкого чая и кофе – не смотря на кажущийся прилив сил, за ним неизбежно последует состояние угнетения нервной системы.

6-й рецепт исцеления: целебный овес

Необходимо один стакан промытых цельных зерен овса залить одним литром воды, довести до кипения и варить на малом огне до получения киселя, после чего процедить и добавить две столовые ложки меда. Принимать целебный отвар следует по половине стакана два раза в день за полчаса до еды.

7-й рецепт исцеления: шиповник

Шиповник зарекомендовал себя в качестве отличного общеукрепляющего средства, он особенно полезен при расстройствах нервной системы. Из него можно приготовить целебный отвар на основе шиповника, он особенно полезен людям, которые подвержены постоянным физическим и психическим нагрузкам.


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