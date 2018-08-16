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«Облака сажи»: блогер рассказал, что ждет Могилев после запуска «Омск Карбон»

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  • 16.08.2018, 12:42

Продукция завода предназначается в первую очередь для «Белшины».

В июле этого года пресс-служба компании Омсктехуглерод заявила о том, что завод по производству технического углерода Омск Карбон Могилев запустят в сентябре.

На пике завод будет производить 200 тысяч тонн техуглерода в год. Продукция предназначается в первую очередь для бобруйского завода «Белшина» и на экспорт.

Новые рабочие места, валютные инвестиции — все счастливы. Недовольны некоторые могилевчане и жители городского поселка Вейно, рядом с которыми будет действовать завод. Несмотря на заверения властей, что при строительстве соблюдены все экологические нормы, люди боятся, что производство нанесет урон экологии и их здоровью. Блогер Орис Брут уверен, что боятся они по делу, пишет mogilev.online.

Кто такой Орис Брут?

В марте 2018 года омский блогер Орис Брут (настоящее имя — Владимир Лифантьев) на своей странице «ВКонтакте» опубликовал видео «Фабрика облаков сажи», который к этому моменту набрал более 70 тыс. просмотров.

В нём блогер рассказал, какой урон наносит завод технического углерода. В ответ на это Каплунат дал интервью сайту «ВОмске», в котором назвал Лифантьева фриком и маргиналом. Правда, на следующий же день интервью было без объяснений удалено с сайта.

Все закончилось тем, что «Омсктехуглерод» подал на Лифантьева в суд, в котором потребовал удалить видео. Первое заседание прошло 14 августа. Что интересно — никаких финансовых претензий компания Орису Бруту не предъявила.

Портал mspring.online попросил рассказать блогера-эколога, который сейчас судится с «Омск Карбоном», что, по его мнению, ждёт Могилев, когда завод запустится.

Монолог Брута

Меня зовут Владимир Лифантьев. Я блогер, эколог. Надо понимать, что у меня не было цели «мочить» «Омск Карбон» и Валерия Каплуната.

Омск — это промышленный город, где большое количество предприятий. В прошлом году у нас был большой выброс этилмеркаптана (сильнодействующее токсичное вещество). В процессе работы по этой теме я начал разбираться с каждым предприятием, которое могло его выбросить, и однажды сделал ролик про Омский завод технического углерода.

Я просто взял, обработал информацию, выразил озабоченность экологической ситуацией. А дальше уже началось. У Каплуната в Омске несколько подконтрольных СМИ — с них и началась волна нападок. Сейчас они на меня подали в суд, сегодня было первое заседание — защищают свою деловую репутацию.

«Омсктехуглерод» — это завод советской постройки. Он построен по старым нормативам. Плюс вокруг него со временем наросли жилые районы, так что дома находятся недалеко от прозводства. В видео я рассказывал, что вокруг завода, если зимой лопатой проткнуть сугроб, то можно увидеть слои черного снега. Я не проводил лабораторных анализов, хотя предполагаю, что это технический углерод.

Важный момент — в своем иске «Омсктехуглерод» пытается выставить все таким образом, будто я сказал, что именно этот завод — главный загрязнитель района. Но фактически он является главным загрязнителем лишь одного из микрорайонов Омска.

Налоги, валюта, рубли

Ещё им не понравилось, что я вскрыл данные по налогам. Это, кстати, то, что затронет вас.

«Омск Карбон Групп» принадлежит фирме, которая зарегистрирована в Кипре. То есть компания находится в оффшорной зоне.

Основной материал для производства технического углерода — так называемый газойль. У «Омск Карбон Групп» есть отдельная фирма, которая закупает его у «Газпрома». Затем она продает газойль на завод, за что имеет свою маржу.

«Омсктехуглерод» покупает и перерабатывает материал. После этого за российские рубли завод продаёт технический углерод фирме, которая тоже входит в холдинг, но находится за рубежом. А вот дальше, за границей, товар продаётся за доллары.

Я посмотрел по налоговым выплатам — в 2013–2016 годах, когда углеводороды (нефть) очень сильно падали в цене, а доллар рос, у них налоговые отчисления не менялись.

О чем это говорит? Когда доллар вырос в два раза, должна была увеличиться и рублёвая прибыль. То есть то, что раньше стоило 6 тысяч рублей, потом должно было стоить 12 тысяч из-за изменения курса доллара. Но налоговые поступления от холдинга не изменились — то есть деньги куда-то ушли. Вероятно, как раз в кипрскую оффшорную зону, а не в бюджет.

Счастья, здоровья, и ещё здоровья

Вас ждут ребята, которые будут выбрасывать технический углерод вокруг себя. Кроме инвестиций и рабочих мест, никаких особых преференций они в вашу страну не принесут, я думаю.

Причем по поводу рабочих мест нужно понимать, что у работников на техуглероде всегда «горячая сетка» (вредные условия производства) и это не просто так. Это действительно вредное производство.

Я находил их сертификаты качества, хоть и устаревшие. Там достаточно четко написано, что технический углерод относится ко второй группе опасности и рассматривается как потенциальный канцероген. Там были приведены несколько примеров опытов на животных. У мышей, если я не ошибаюсь, он вызывал множество новообразований в легких, а у других животных проблемы с дыхательной системой.

Что касается соответствия нормам, нужно быть осторожными. Я не знаю, как будет в Могилеве, но в Омске завод техуглерода не входит даже в пятерку самых технически оснащенных предприятий. Возможно, что им проще построить новый, чем модернизировать старый.

Нужно брать нормативы предельно допустимой концентрации вредных веществ, основное — содержание углеводорода в воздухе и содержание мелких частиц. На Али-Экспресс китайцы продают стационарный улавливатель микрочастиц частотой до 0,25 МПа. Он считывает количество микрочастиц, той самой пыли, которая оседает в легких, но не улавливается носом. Похожие проекты хорошо реализованы в Москве и Красноярске. Это очень выгодно, если официальной информации и статистике доверия нет.


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