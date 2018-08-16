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Букмекеры: Минское «Динамо» выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы

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  • 16.08.2018, 12:47
Фото: ФК "Динамо-Минск"

Букмекерские конторы уверены, что минчане пройдут российский «Зенит».

Сегодня два белорусских клуба проведут ответные матчи в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Минское «Динамо» в гостях встретится с «Зенитом». В первой игре подопечные Сергея Гуренко разгромили соперника – 4:0. Букмекеры называют белорусов явным фаворитом двухматчевого противостояния, передает «Трибуна».

«Пари-Матч» выставил такие котировки: виктория «Зенита» – 1,19, ничья – 7,60, победа «Динамо» – 13,00. Проход минчан умножит ставку на 1,13, питерцев – на 6,00.

Брестское «Динамо» дома принимает «Аполлон». Первая встреча завершилась победой киприотов 4:0. Букмекеры не сомневаются в том, что белорусская команда завершит выступление в еврокубках.

«Марафон» предлагает такие коэффициенты: победа «Динамо» – 2,64, ничья – 3,38, выигрыш «Аполлона» – 2,81. Проход брестчан оценивается в 21,00, ставки на проход киприотов не принимаются.

Напомним, игра «Динамо» Брест – «Аполлон» начнется в 20.45 по белорусскому времени, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5». Матч «Зенит» – «Динамо» Минск стартует в 20.00 по белорусскому времени.


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