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Анджей Дуда: Россия – это агрессор

  • 16.08.2018, 12:45
АНДЖЕЙ ДУДА
ФОТО: AGENCJA GAZETA

Президент Польши заявил, что РФ представляет военную угрозу для Польши и других стран региона.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия представляет военную угрозу для Польши и других стран региона. Глава польского государства добавил, что об этом свидетельствуют действиями российских властей, передает «Радио Польша».

«Говорить в наши дни, что Россия не является агрессором – просто несерьезно. Россия – агрессор. Грузия постоянно ощущает угрозу. В Украине война, Крым оккупирован Россией. Равно, как и Донбасс. По большому счету, сепаратисты – те же россияне, которых поддерживает Кремль, и существование которых возможно исключительно при поддержке Кремля. Ко всему, мы постоянно наблюдаем самые разные провокации со стороны России – как милитарного, так и гибридного характера. Все это говорит о том, что, к сожалению, это не тот сосед, которого можно считать безопасным», - сказал президент Польши.

Анджей Дуда добавил, что залогом защиты Польши от угрозы со стороны России является членство в НАТО, а также присутствие сил Североатлантического союза на территории страны.


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