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«Уволенные» Лукашенко министры промышленности и строительства остались на работе

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  • 16.08.2018, 12:56
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Тем временем в Беларуси три с половиной месяца нет министра энергетики.

В мае с этой должности был уволен Владимир Потупчик, передает «Радыё Свабода».

В приемных министра промышленности Виталия Вовка и министра архитектуры и строительства Анатолия Черного сообщили журналистам, что они остаются на своих местах. По состоянию на утро 16 августа они же обозначены руководителями и на сайтах министерств. Указы об их отставке на данный момент не обнародованы.

«Вовка, Черного немедленно отправить в отставку», - приказал Лукашенко 14 августа на совещании в Орше. К тому же Лукашенко угрожал Вовку тюрьмой или направлением на завод.

Лукашенко также поручал 14 августа найти нового руководителя для Оршанского района - его нашли уже на следующий день, район возглавил Игорь Исаченко, который до того был заместителем председателя комитета архитектуры и строительства Витебского облисполкома.

За «полное служебное несоответствие» Лукашенко объявил строгие выговоры руководителю Витебской области Николаю Шерстневу, председателю Военно-промышленного комитета и государственному секретарю Совета безопасности Станиславу Засю. Но «полное должностное несоответствие» не является обязательным основанием для отставки.

А министр энергетики будет?

В обращении к «депутатам» «палаты представителей» и народу 24 апреля Лукашенко возмущался работой Минэнерго, после чего в министерстве сообщили об увольнении генерального директора концерна "Белэнерго" Евгения Воронова.

Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик был освобожден от должности 2 мая за «создание незаконного семейного бизнеса». Как говорил председатель КГБ, при поддержке бывшего министра был организован бизнес по поставкам стройматериалов по завышенным ценам. Нового министра не назначают уже три с половиной месяца.


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